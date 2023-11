Ypê é campeã histórica em duas categorias do Top of Mind 2023

Pela 16ª vez, a marca leva o prêmio Preservação do Meio Ambiente e é a maior ganhadora em Detergente.

A Ypê, uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do país, presente em mais de 95% dos lares brasileiros*, foi novamente escolhida como a marca mais lembrada em Preservação do Meio Ambiente e Detergente, no Folha Top of Mind 2023. Essa foi a 16ª vez que a marca leva o prêmio Preservação do Meio Ambiente e o oitavo ano consecutivo que vence na categoria Detergente. A premiação desenvolvida pelo Instituto Datafolha e publicada pelo jornal Folha de S.Paulo foi entregue na noite desta terça-feira, 31/10, em São Paulo.

“É com grande felicidade que recebemos novamente esse prêmio tão importante para a Ypê. Tratamos esse estudo com muita seriedade e trabalhamos intensamente para estar presente no dia a dia dos consumidores brasileiros, oferecendo produtos inovadores, com qualidade e alta performance e, acima de tudo, com respeito ao meio ambiente”, diz Cesar Nicolau, diretor de marketing da Ypê.

Mais uma vez vencedora do Top of Mind em Detergente, a linha de lava-louças Ypê é líder de mercado e conhecida por sua performance, rendimento, economia, fórmula biodegradável e alto poder desengordurante. A marca investe em inovação e traz constantemente novidades como os benefícios de controle de odor, toque suave e antibac na sua linha de detergentes, além do recém lançado lava-louças em pó para Máquina e a linha Ypê Green que é vegana, reduzida em ativos petroquímicos e com embalagens mais sustentáveis.

Reconhecida por suas ações ambientais, a Ypê foi mais uma vez a vencedora na categoria Preservação do Meio Ambiente por meio de ações sólidas dentro e fora de suas unidades fabris, que visam o menor impacto ambiental, a restauração de florestas com plantio de árvores e o monitoramento da qualidade da água de 232 rios brasileiros em 17 estados em que há cobertura de Mata Atlântica, a Ypê materializa o seu compromisso de contribuir para um mundo melhor.

SOBRE A YPÊ

Marca líder em importantes categorias no segmento de limpeza do Brasil, a Ypê tem uma linha completa de produtos para auxiliar nos cuidados com a roupa, a casa e o corpo. Com matriz localizada em Amparo, interior de São Paulo, conta com mais cinco unidades fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO) e Goiânia (GO), e Itapissuma (PE). Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira, com mais de 7.000 colaboradores. A empresa é signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, uma iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, e reconhecida como Empresa Pró-Ética 2020-2021 pela Controladoria Geral da União (CGU). Exporta para cerca de 15 países da América Latina, Ásia e África e ainda detém as marcas Atol, Assolan, Tixan, Perfex, Flor de Ypê, Siene e Action Ypê.