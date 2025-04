Zeladoria: equipes realizam limpeza e desobstrução de bueiros

A Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria de Serviços Municipais (SSM), realiza diariamente a limpeza e desobstrução de bueiros em todas as regiões do município. O trabalho é feito por uma equipe que percorre os bairros para o atendimento das demandas da população.

Dezenas de bueiros são limpos todos os dias e o serviço faz parte da rotina de zeladoria do município, reforçando a prevenção aos riscos de alagamentos e acúmulo de entulhos nos dutos de escoamento de água pluvial. Equipes realizam a remoção do lixo.

A Prefeitura alerta a população que todo lixo jogado de forma inadequada na rua é levado pela chuva e vai parar nos bueiros e galerias. São vários tipos de materiais encontrados, como, resíduos de construção, sacolas plásticas, embalagens diversas e outros recicláveis.

Estes resíduos acondicionados de maneira incorreta provocam diversos problemas, e um deles, é a obstrução dos bueiros da cidade, impedindo o escoamento da chuva causando, assim, grandes transtornos à comunidade.

Para manter os bueiros livres de resíduos a população deve ficar atenta ao acondicionamento correto do lixo, pois, a manutenção da limpeza das ruas é de responsabilidade de todos. Com a limpeza dos bueiros realizada diariamente, os cuidados por parte de todo cidadão, no sentido de não jogar lixo nas ruas, devem ser redobrados.

“Nossas equipes encontram muito lixo dentro dos bueiros e a população pode nos ajudar, a fim de contribuir para a prevenção de enchentes e inundações, entre outros transtornos que podem ser ocasionados pelo entupimento dos bueiros”, comentou o secretário da SSM, Fábio Luduvirge.