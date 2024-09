Zezé Di Camargo & Luciano, Lauana Prado e Gusttavo Lima se apresentam na segunda noite da 35ª edição do Jaguariúna Rodeo Festival

Neste sábado (21), o JRF continuou as comemorações de seus 35 anos de sucesso com shows e finais de competições de montarias em cavalos

Neste sábado (21), o Jaguariúna Rodeo Festival (JRF), que comemora 35 anos de sucesso em 2024, agitou o público na segunda noite do evento. A festa, que é uma das maiores do interior paulista, trouxe grandes competições de montarias em cavalos e uniu grandes nomes do sertanejo, em uma mistura de estilos e mesclando diferentes gerações. A festa trouxe Zezé Di Camargo & Luciano, Lauana Prado e Gusttavo Lima ao palco do JRF com seus maiores sucessos, agitando o público presente e continuando as celebrações desta 35ª edição.

“Estamos muito felizes pelo record de apresentações em Jaguariúna, uma das maiores festas do Brasil. Já são 16 shows e estamos indo para o 17° hoje”, comenta Zezé. “Cantar nesse palco novamente, pela 17ª vez, ao lado de sucessos como Lauana Prado e Gusttavo Lima, é sempre incrível”, fala Luciano. Já a cantora Lauana Prado, em bloco totalmente dedicado ao sertanejo raiz, celebrou mais uma indicação ao Grammy Latino. “É com muito orgulho que anuncio que fui indicada novamente ao Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja com o ‘Raiz Goiânia'”, celebra. Encerrando a noite, Gusttavo Lima, que fez um show de quatro horas, com direito à participação especial de Zezé di Camargo & Luciano, comemora estar presente em mais uma edição do JRF. “O Jaguariúna Rodeo Festival é uma das maiores festas do Brasil e é sempre bom demais estar nesse palco”, ressalta.

Além do público presente, aconteceram as finais de grandes modalidades do rodeio, que contaram com prêmios em dinheiro, uma fivela e um voucher de R$500 da marca Sibu para cada vencedor. Confira os vencedores, a seguir:

Esportes

A segunda noite contou com as finais de Ranch Sorting, Team Penning, Team Penning mirim e Cutiano, estilo de montaria tipicamente brasileiro e que não existe em competições internacionais.

A dupla vencedora na modalidade Ranch Sorting foi Yasmin Matteo e Diogo Scatolin, enquanto o trio vencedor na modalidade Team Penning foi Diogo Scatolim, Vitor Sactolim e Mateus Scatolim. Já na modalidade Team Penning mirim, o trio campeão foi João Vitor Marques, Clarisse Piovesam e Leticia Ribeiro e, no Cutiano, venceu Luiz Henrique Calejuri, de apenas 19 anos, sendo o segundo mais jovem competidor da modalidade no país, enquanto o Time Xucros, composto por Pablo Bertolin (capitão), Luiz Henrique Calejuri, Rodrigo Pedro Rosa e Jefferson Bruno, foi o time campeão.

Celebridades

“A segunda noite foi de muito sucesso! Tivemos grandes nomes em cima do palco com clássicos, sertanejo raiz e do hype e sofrência. Além disso, tivemos muitas emoções com as finais das modalidades de montarias em cavalos, no qual tive o prazer de acompanhar e entregar os prêmios para os vencedores da noite. Estamos muito contentes com o sucesso e o público regional que veio prestigiar, além das personalidades que estiveram presentes conosco. Estamos muito animados para o próximo final de semana, que promete muita diversão e mais competições eletrizantes”, celebra Gui Marconi, sócio-diretor da Diverti, empresa por trás do Circuito Sertanejo e à frente do Jaguariúna Rodeo Festival.

O Jaguariúna Rodeo Festival acontece nos dias 20, 21, 27 e 28 de setembro, na Red Eventos, em Jaguariúna, e traz grandes competições de montaria, além de unir grandes nomes do sertanejo, em uma mistura de estilos e mesclando diferentes gerações ao longo das quatro noites, fora as competições de montaria. Para o próximo final de semana, o evento contará com shows de Jorge & Mateus, Fernando & Sorocaba, com participação especial do astro da country music, Dustin Lynch, Simone Mendes e Mari Fernandez, no dia 27, além de Bruno & Marrone, Gustavo Mioto, Nattan e Dennis, no dia 28. Os ingressos das duas últimas noites ainda estão à venda, pela Total Acesso, disponíveis em cinco setores: Arena, Pista Premium, Camarote Super Bull Ballantine’s, Camarote Open Super Bull Ballantine’s e Camarote Brahma.

Serviço – Jaguariúna Rodeo Festival 2024

Data: 20, 21, 27 e 28 de setembro

Endereço: Red Eventos – Av. Antártica, 1530 – Santa Úrsula, Jaguariúna – SP, 13918-000

Ingressos: Total Acesso

Sobre o Jaguariúna Rodeo Festival

Celebrando 35 anos em 2024, o Jaguariúna Rodeo Festival faz parte do Circuito Sertanejo e é organizado pela Diverti. O evento reúne os maiores nomes do sertanejo brasileiro na cidade de Jaguariúna, em São Paulo, em quatro dias de festa, e, além de shows inesquecíveis, traz as principais provas de arena do país e estrutura impecável, distribuída em cinco setores e mais de 400.000 m².