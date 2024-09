Zezo Potiguar, Luan Estilizado e Raí Saia Rodada lotam os shows do final de semana com turnê À Vontade

Bahia e Piauí receberam os artistas com shows inesquecíveis, registrando momentos únicos e emocionantes como a clássica “A Saga de um Vaqueiro”

Neste final de semana, a turnê À Vontade, protagonizada por Zezo Potiguar, Luan Estilizado e Raí Saia Rodada, lotou as cidades de Campo Formoso, na Bahia, no sábado (7), e Batalha, no Piauí, no domingo (8). O público de ambos os estados compareceu em peso, proporcionando momentos inesquecíveis de conexão e celebração do forró. Um dos pontos altos das apresentações foi quando Luan Estilizado interpretou a clássica “Saga de um Vaqueiro”, do Mastruz com Leite, fazendo o público cantar em coro, enquanto as luzes dos celulares iluminavam a plateia, criando um momento de pura emoção.

A turnê À Vontade, que teve início no ano passado, já percorreu centenas de cidades, encantando milhares de fãs por todo o Brasil. O sucesso dos shows agora também pode ser conferido nas plataformas digitais, com o lançamento de um álbum ao vivo que reúne 27 faixas, incluindo regravações inéditas de grandes sucessos. Este projeto ressalta o poder do forró, gênero que, em 2023, alcançou um feito histórico ao figurar no Top 10 dos mais tocados no Spotify Brasil. O crescimento de 57% na plataforma, com mais de 2 milhões de playlists criadas, reflete a ascensão meteórica do ritmo nordestino, especialmente nas regiões Sudeste, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Zezo Potiguar, Luan Estilizado e Raí Saia Rodada são protagonistas dessa expansão do forró no cenário nacional. Zezo, com seus mais de 916 mil ouvintes mensais no Spotify e 190 milhões de visualizações no YouTube, é uma das vozes mais marcantes do gênero. Luan Estilizado, que acumula 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify e 896 mil inscritos no YouTube, se destaca por sua versatilidade e criatividade. Raí Saia Rodada, por sua vez, é um verdadeiro ícone do forró, com 3,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify e um estilo único que continua a atrair multidões em todo o Brasil.