Zona Norte recebe mutirão contra a dengue no próximo dia 28

Equipes da Prefeitura de Mogi Mirim organizam no sábado (28), mais um mutirão de combate à dengue. A ação contará com servidores públicos de diversas Pastas municipais e acontece na zona Norte, região que concentra o maior número de confirmações da doença.

As equipes estarão, entre 8h e 17h, no Inocoop, Jardim Paulista, Jardim Scomparim, Jardim Parque Murayama, Jardim Nazareth, Jardim Primavera II e Jardim Silvânia.

Ao longo do mutirão os servidores municipais irão conversar com os moradores, repassar orientações, além de realizar e incentivar a eliminação de possíveis criadouros da dengue, também responsável por transmitir a zika e chikungunya.

Os terrenos baldios, vasos nas calçadas e todo material que sirva como fonte de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, serão alvo dos profissionais. Caminhões estarão à disposição durante o mutirão para a retirada de galhos, entulhos e materiais.

No último dia 7 de novembro, durante mutirão também realizado na zona Norte, foram retirados cerca de 35 caminhões de resíduos. A Secretaria de Saúde promoveu, no decorrer do ano, inúmeras ações de combate à doença, sempre em regiões de maior incidência de contágio.