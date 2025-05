Zona Sul: Saúde promove ação de bloqueio para eliminar criadouros de dengue e nebulização na região inicia na próxima semana

A Vigilância Ambiental (VA) de Mogi Guaçu intensificou, em diversas regiões da cidade, as visitas de bloqueio com o objetivo de eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. Além disso, os agentes de saúde tentam identificar pessoas com sintomas da doença. Em Mogi Guaçu, até o momento, foram confirmados 15.283 casos de dengue e 20 mortes em decorrência da doença.

Nesta semana, a ação está sendo feita em áreas de pendência do Parque Itacolomy. No entanto, o trabalho já foi executado nos bairros da Vila Paraíso, Vila Maria, Jardim Iguatemy, Jardim Sonia, Jardim Selma, Jardim Bandeirantes, Jardim Itamaraty, Jardim Damasco, Jardim Planalto, Planalto Verde, Santa Madalena e Parque dos Eucaliptos I, II e III.

A bióloga da Vigilância Ambiental, Cristiana Monteiro Ferraz, explicou que os agentes de saúde e os agentes comunitários de saúde são os responsáveis pela ação e que as visitas de bloqueio são diferentes das ações das visitas de rotina. “Na visita de rotina, a intenção é conscientizar o morador para os cuidados constantes, quando os agentes abordam sobre os tipos de criadouros e tentam envolver a família. Já a visita de bloqueio é feita quando temos casos e não dá para esperar, porque é preciso eliminar os criadouros na hora da visita com alteração dos criadouros e, caso necessário, a aplicação de larvicida”, esclareceu.

As visitas de bloqueio são realizadas sempre que o órgão recebe uma notificação de alguma pessoa que passou por atendimento no posto de saúde, hospitais, consultório privado. “Todas as unidades de saúde já fazem esse trabalho, mas, agora, intensificamos esta ação. E se alguma pessoa tiver febre, dores pelo corpo, dor de cabeça ou outros sintomas deve procurar imediatamente o posto de saúde mais próximo de sua residência”, falou.

Nebulização

Além das visitas de bloqueio, também será iniciada, a partir da próxima semana, na Zona Sul, o serviço de nebulização veicular. A nebulização veicular é feita para diminuir ao máximo a população de mosquitos Aedes aegypti evitando, assim, a transmissão de dengue pela cidade.

Os primeiros bairros dessa área que irão receber o serviço serão a Vila Paraíso, Jardim Iguatemy e Vila Maria, além de parte do Planalto Verde. “Pedimos que a população deixe as portas e janelas abertas durante a aplicação do inseticida, para que haja maior efeito. Não é necessário sair de casa”, solicitou Cristiana Monteiro Ferraz.

Combate ao Aedes aegypti

Verificar se a caixa d’água está bem tampada

Deixar as lixeiras bem fechadas

retirar os pratos de plantas

Recolher e acondicionar o lixo do quintal

Limpar as calhas

Cobrir piscinas e mantê-las cloradas

Tapar os ralos e baixar as tampas dos vasos sanitários

Limpar a bandeja externa da geladeira

Limpar as vasilhas dos bichos de estimação

Limpar a bandeja coletora de água do ar-condicionado

Cobrir bem a cisterna

Cobrir bem todos os reservatórios de água

manter lajes niveladas e com saídas de água desobstruídas