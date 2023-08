Zoobosque de Pedreira: Protegendo a Biodiversidade e Educando para a Preservação

Os zoológicos desempenham um papel crucial na proteção da biodiversidade e na preservação de espécies ameaçadas de extinção. Um exemplo notável dessa missão é o Zoobosque de Pedreira, que tem se destacado não apenas como um espaço de lazer e aprendizado, mas também como um defensor na luta pela conservação da vida selvagem. Recentemente, as biólogas Maria Cristina Bataglioli e Ana Carolina Popolin, do Zoobosque de Pedreira, ministraram uma palestra inspiradora aos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental I da Escola Municipal Humberto Piva, com o tema “Animais Ameaçados de Extinção”.

O Zoobosque de Pedreira tem se destacado como um importante centro de educação ambiental na região. O projeto de Educação Ambiental do zoológico visa conscientizar e educar crianças e adultos sobre a importância da conservação da natureza e da preservação das espécies ameaçadas. O evento na Escola Municipal Humberto Piva é apenas um exemplo do compromisso contínuo do Zoobosque em promover a conscientização e ação em prol do meio ambiente.

A palestra ministrada pelas biólogas Maria Cristina Bataglioli e Ana Carolina Popolin foi um verdadeiro mergulho no mundo dos animais ameaçados de extinção. Os alunos do 4º ano puderam aprender sobre as diversas espécies em perigo, entender as causas dessa ameaça e, o mais importante, descobrir como podem contribuir para sua preservação. Esse conhecimento é fundamental, pois empodera as futuras gerações a agir em prol da biodiversidade.

Em um mundo onde a biodiversidade enfrenta desafios cada vez maiores, o Zoobosque de Pedreira brilha como um farol de esperança. Com seu compromisso inabalável com a preservação da vida selvagem e sua missão de educar e inspirar, este zoológico continua a desempenhar um papel vital na proteção do nosso planeta e de suas preciosas criaturas.

Que as lições aprendidas na Escola Municipal Humberto Piva se espalhem como sementes, crescendo em ações concretas que fortalecem nossa conexão com a natureza e garantem um futuro mais sustentável para todos.