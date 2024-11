Zoonoses causadas por parasitas intestinais de cães: um problema persistente de saúde pública

Falta de conscientização sobre a importância da vermifugação em cães contribui para a transmissão de zoonoses.A relação entre cães e o homem é antiga. Desde milhares de anos atrás, acredita-se que os lobos começaram a conviver com maior proximidade ao homem, se tornando mais sociáveis à presença humana. Isso levou à sua domesticação, dando origem às diferentes raças de cães.

As diversas funções desempenhadas pelos cães fortaleceram ainda mais essa relação. Com o tempo, os humanos passaram a considerar também as qualidades emocionais destes animais. Eles oferecem companhia, proteção e afeto, e começaram a ser considerados como membros das famílias.

Porém, a proximidade entre cães e humanos requer muito cuidado e atenção, uma vez que ela pode aumentar a probabilidade de transmissão de zoonoses, que são doenças que podem ser transmitidas de animais contaminados para pessoas, principalmente devido à interação próxima que ocorre em ambientes domésticos.

“Os animais de companhia se tornaram membros da família. É comum que durmam na cama, sentem no sofá e frequentem a maioria dos ambientes da casa”, explica a médica-veterinária Patricia Guimarães, promotora técnica da Vetoquinol Saúde Animal.

“Para a manutenção de uma relação saudável entre os pets e seus tutores, devemos dar atenção também à importância da vermifugação nestes animais. Alguns parasitas que acometem o intestino de cães podem ser transmitidos ao homem através da ingestão de ovos excretados nas fezes e que contaminam posteriormente o ambiente”, reforça Patrícia.

O parasitismo intestinal representa uma das principais causas de morbidade dos cães, chegando a causar óbito principalmente em filhotes não vermifugados. São mais de 50 tipos de vermes que podem infectar estes animais. A médica-veterinária ainda acrescenta: “Isso acende um alerta preocupante no que diz respeito à saúde pública. É dever do médico-veterinário orientar o tutor sobre a importância do cumprimento dos protocolos de vermifugação prescritos para os seus pets.”.

A promotora técnica da Vetoquinol diz, “a preocupação com a saúde dos animais deve acompanhar o processo de mudança do papel dos pets nas residências. E isso está diretamente ligado ao sucesso do controle dos parasitas e potenciais zoonoses”.

Tendo como compromisso o controle das zoonoses e a promoção da saúde dos cães, a Vetoquinol Saúde Animal oferece Ciurex Plus Suspensão, vermífugo de amplo espectro de ação à base de pirantel, praziquantel e oxantel, como oportunidade para um melhor controle e tratamento dos principais parasitas intestinais que acometem os cães. Com auxílio de sua seringa dosadora e uma dose de 1ml por kg, Ciurex Plus Suspensão é de fácil administração e combate os principais parasitas cestódeos e nematódeos, dentre eles os transmissores de zoonoses: Taenia multiceps, Toxocara canis, Ancylostoma caninum, Dipylidium caninum e Echinococcus granulosus.

