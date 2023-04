Zoonoses faz a captura de 2.581 escorpiões em quatro dias de trabalho

Em apenas quatro dias de trabalho, a equipe do Serviço de Controle de Zoonoses, órgão da Secretaria Municipal de Saúde, fez a captura de 2.581 escorpiões no Cemitério da Saudade. Deste total, 1.563 seguiram para o Instituto Butantan para a produção de soros antiescorpiônico e antiracnídico e os demais morreram ou foram sacrificados.

As coletas aconteceram nas noites dos dias 21, 23, 24 e 27 de março. A ação tem como objetivo o controle de população desses animais peçonhentos que se proliferam nos túmulos para se alimentarem de baratas.

O trabalho é feito sempre nos meses mais quentes do ano, quando os escorpiões saem mais de seus esconderijos. As equipes se dirigem aos cemitérios à noite e utilizando um tipo luz específica conseguem capturar os animais e depois colocam em recipientes seguros para posterior destinação adequada.

Em ofício enviado ao município, o Instituo Butantan agradeceu a contribuição voluntária do município e destacou a importância desse trabalho. “Ressaltamos a relevância dos trabalhos realizados no controle da população destes animais, sobretudo no ambiente urbano, que muito certamente têm papel crucial para reduzir o impacto dos acidentes causados pelos escorpiões para a saúde da população”.