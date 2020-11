Zucatelli é o novo apresentador do Fala Brasil

Após cinco anos, o jornalista retornou à Record TV apresentando o Balanço Geral SP e logo depois o “Fala Brasil”.

Apresentador de TV, jornalista e radialista. Começou a carreira no jornal o Estado De Sao Paulo, em 1990. Passou pelas rádios Eldorado e Bandeirantes. Na TV, já são 22 anos: Record, Band, Cultura e RedeTV! fazem parte de sua trajetória, que foi do jornalismo diário ao entretenimento, com experiência marcante em grandes coberturas, no Brasil e no exterior. Zucatelli tem no DNA profissional paixão pelo “ao vivo”, seja na divertida transmissão de desfiles de Carnaval ou na necessária cobertura de fatos marcantes, como os atentados de 11 de setembro de 2001. Na sua experiência como correspondente inte…

Formado em jornalismo, MBA em finanças e anos de experiência em jornal, rádio e TV, Celso Zucatelli foi correspondente internacional, âncora de telejornais, apresentador de entretenimento. Como bom viajante e tendo morado fora do Brasil, buscou sempre melhorar suas possibilidade de comunicação. Inglês e Espanhol ganharam a companhia do italiano quando ele se tornou cidadão da “Bota”.

Depois de estudar jornalismo, rádio e TV e letras, foi em busca do MBA em finanças para se transformar em tradutor da economia, tema que cobria na época como jornalista. Ele defende que a informação deve ser direta e de fácil compreensão, seja no noticiário ou na publicidade. E por esta característica, é considerado um fantástico contador de histórias.

Celso Zucatelli é apaixonado por animais. É pai do cachorro mais famoso do Brasil, o Paçoca, o Lulu da Pomerânia mais querido do País, reconhecido como símbolo da raça até em outros países. A irmã dele é a charmosa Tapioca. A dupla o acompanha em ações comerciais e eventos do setor PET, que tem também no apresentador um importante parceiro social. ONGs sérias contam sempre com eles em suas campanhas e com a doação dos cachês de sua dupla de companheiros caninos.

Esportista, é piloto de Kart, mergulhador e ama esportes radicais. Motociclista, já rodou pelas mais belas estradas do mundo. Um viajante louco por conhecimento e cultura, já tem o carimbo de mais de 60 países no passaporte. Diz que trabalha para viajar e conhecer o planeta todo é um dos seus objetivos de vida. E este amor por viajar é compartilhado com a esposa a também jornalista Ana Claudia Duarte, sua esposa há 20 anos e parceira de todas as suas aventuras.

Envolvido permanentemente com trabalhos sociais, é parceiro de entidades respeitadas e como o Graacc e o Instituto Ronald McDonald.