🌟 O Grande Dia da Cavalaria do Bem está chegando em Santo Antônio de Posse! 🐎✨

No próximo domingo, 12 de novembro, prepare-se para viver momentos incríveis e fazer a diferença em nossa comunidade. A Cavalaria do Bem está pronta para desbravar as ruas de Santo Antônio de Posse, e você não pode ficar de fora!

🕘 Início da Cavalgada: 9 horas da manhã, em frente à Rodoviária.

Junte-se a nós nessa jornada de solidariedade e apoio às entidades locais. Sua participação faz toda a diferença! Vamos unir forças, promover o bem e celebrar a tradição em grande estilo.

🤝 Participe e ajude as entidades da cidade!

Compartilhe essa mensagem, convide amigos e familiares. Vamos fazer deste domingo um dia especial, repleto de alegria e contribuição para o bem de todos.

