1° Curso de arbitragem realizado pela Prefeitura de Artur Nogueira forma 20 alunos

Ao final do curso, foi emitido um certificado de conclusão para todos os participantes

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, juntamente com a Escola de Árbitros AAPR Piracicaba, finalizou, neste domingo (03), o curso de formação e capacitação para árbitros de futebol de campo. Durante as aulas, os professores apresentaram conhecimentos técnico-práticos dos principais documentos de procedimento arbitral, por meio de oficinas e de atividade prática de procedimento arbitral simulado.

O secretário de Esportes de Artur Nogueira, Caio Rodrigues, informou que o evento foi um sucesso. “Nossas aulas foram muito dinâmicas e acredito que todo o conhecimento adquirido fará uma grande diferença na vida de cada participante”, destacou.

Com aulas práticas e teóricas de capacitação realizadas ao longo de três dias, ao final da programação foi emitido um certificado em conformidade com a Lei Federal 12.867/13 de formação para cada um dos participantes. Ao todo, foram 20 alunos formados no curso de arbitragem que poderá, futuramente, ser utilizado como fonte de renda para os participantes.

Além disso, o curso foi dividido em três dias e contou com a participação do secretário de Esportes de Artur Nogueira, Caio Rodrigues e toda a sua equipe da secretaria, juntamente com o presidente da Câmara Municipal, além de árbitros qualificados da AAPR Piracicaba.