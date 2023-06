10 anos de Freddy Groovers.

Nesse domingo, dia 11/06, a banda Freddy Groovers, da cidade de Amparo, estará comemorando seus 10 anos de Estrada, num show mais que especial. Um evento Cultural, com vários artistas convidados e muitas atrações.

Pra quem já teve o prazer de ouvir o som desse grupo, que durante esses Dez anos trouxe canções

de grandes artistas do Brasil, e do Mundo, como Gilberto Gil, Jorge Ben, Tim Maia, Michael Jackson, dentre muitos outros, poderá ouvir mais uma vez os ritmos quentíssimos do Samba, Baião e Maracatu, Afrobeat, Acid Jazz e Funk Soul. Tudo isso tocado a partir de arranjos autorais do grupo.

Teremos a participação especial de alguns artistas amigos, como Jorge e Os Katracas, Lê Marson da banda Cooperativa da Cidade de Amparo, Sussi Miotto com a voz que relembra os dias de glória da querida Clara Nunes, e do grande amigo, flautista, saxofonista queridíssimo, Fernando Corradini, Fefê.

Convidamos a todos, que conhecem, que gostariam de conhecer e ter um domingo mais que incrível, com a família, amigos, e também comemorar com os namorados, namoradas a participar desse dia tão especial.