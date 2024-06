100 ANOS: Corporação Musical 24 de Junho reúne milhares de pessoas no Arraiá Sinfônico

Evento sem fins lucrativos aconteceu na última segunda (24), no Balneário Municipal

O dia 24 de junho de 2024 ficará para sempre marcado na história de Artur Nogueira. Na última segunda-feira, milhares de pessoas celebraram os 100 anos da Corporação Musical durante o concerto “Arraiá Sinfônico”, sediado no Balneário Municipal.

Sob a regência do maestro Ricardo Michelino, a Orquestra Sinfônica Jovem encantou o público ao apresentar os maiores sucessos do sertanejo raiz e contemporâneo. O espetáculo contou com a participação especial de artistas como Pedro Leonardo, Marcio & Gustavo, Sami Rico, Marcos Paulo & Marcelo, Paula Mattos, Edson e Hudson, Bruno e Barreto, Derico Sciotti e Chiquinho Oliveira.

Michelino compartilhou sua emoção e gratidão pelo centenário. “Para mim foi um privilégio poder produzir juntamente com a minha equipe esse, que foi um marco na história da Corporação Musical 24 de Junho. Quero ainda celebrar o feito do Sr. Daniel Cesario de Andrade que, de forma abnegada, contribuiu para a formação social e cultural do município de Artur Nogueira. Enfim, o sentimento é de missão cumprida, no meu tempo eu procurei fazer o melhor que pude, portanto eu espero que os próximos levem adiante a história da nossa querida Banda. Viva a Corporação Musical 24 de Junho”, afirmou.

O prefeito Lucas Sia (PL) declarou que Artur Nogueira se consolida como centro de cultura, boa música e tradição. “Somos, por excelência, festivos e alegres. Essa é a nossa história e, por isso, vamos preservar a história das famílias que construíram este local com tanto trabalho e afeto. Parabéns, Corporação!”.

O evento, que teve entrada gratuita e foi realizado sem fins lucrativos, foi promovido pela Corporação, e contou com o apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Cultura & Turismo, e da EPTV Campinas.

Rota do Arraiá: gravação televisionada

Para aqueles que querem rever a apresentação ou quem não conseguiu assistir pessoalmente, a EPTV irá transmitir o show no dia 06 de julho, logo após o programa Mais Caminhos.

O concerto marca o fim da Rota do Arraiá, um projeto da emissora que alcança mais de 12 milhões de telespectadores.

Música e solidariedade

Além de lindas apresentações musicais, o evento também cumpriu um importante papel social. No local, a instituição arrecadou meia tonelada de alimentos não perecíveis e leite, que agora serão destinados às entidades sociais do município.