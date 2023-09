“11ª Cãominhada de Pedreira” ocorreu no último domingo, 3 de setembro

No último domingo, 03 de setembro, a cidade de Pedreira foi palco da “11ª Cãominhada”, um evento promovido pelo Circuito Mais Brasil Eventos e Belvet, com o apoio da Prefeitura Municipal. A concentração dos participantes aconteceu na Praça Ângelo Ferrari, que se transformou em um verdadeiro paraíso para os amantes dos pets.

Diversos fornecedores de produtos e serviços voltados para os animaizinhos estiveram presentes, proporcionando uma experiência enriquecedora para os visitantes e seus bichinhos. Além disso, a Feira de Adoção, coordenada pelo Projeto “Amor aos Bichos” e liderada por Márcia Galvão, ofereceu uma oportunidade para aqueles que desejavam dar um lar amoroso à animais necessitados. O evento também contou com o importante apoio da Guarda Municipal, Defesa Civil e Central de Ambulância, garantindo a segurança e o bem-estar de todos os participantes, de duas e de quatro patas.

A Cãominhada teve início na Praça Ângelo Ferrari e percorreu diversas ruas da cidade, incluindo Antônio Pedro, São José, José Theodoro Alvarenga e Avenida Joaquim Carlos. Os participantes, acompanhados de seus animais de estimação, aproveitaram o passeio para celebrar a união entre humanos e pets. O trajeto levou-os de volta à Rua Antônio Pedro, encerrando o percurso na Praça Ângelo Ferrari, onde foram realizadas algumas premiações referentes à um concurso que os pets participaram.

Moacir Bueno, do Circuito Mais Brasil Eventos, explicou como foi a organização do evento. “Estamos empenhados em organizar esta edição desde o ano passado. Ficamos muito felizes que até mesmo a chuva nos ajudou, dando uma trégua para que a ‘Cãominhada’ pudesse ser realizada. Quanto às premiações, tivemos categorias no concurso como “Tal Cão, Tal Dono”, “Maior Cão”, “Cão Destaque/Família Destaque”, “Rei e Rainha Pet” e “Cão Mais Enfeitado”, além de um Desfile Pet que alegrou os presentes”, destacou.