11ª Cãominhada de Pedreira” será realizada no domingo, 27 de agosto, com muitas atrações

Foto Ilustrativa

O Circuito Mais Brasil Eventos e Belvet, contando com o apoio da Prefeitura Municipal, estarão promovendo no domingo, 27 de agosto, a 11ª Cãominhada de Pedreira, a partir das 8 horas, nas dependências da Praça Ângelo Ferrari.

Moacir Bueno do Circuito Mais Brasil Eventos informou que o percurso será urbano e terá aproximadamente 3 (três) quilômetros. “Estaremos cobrando como inscrição: 1 (um) quilo de ração para cachorro, que posteriormente, repassaremos aos cuidadores de animais da Cidade”, destaca.

Para participar da “11ª Cãominhada” é preciso ter um responsável pelo animal, que deve estar em boas condições de saúde, devidamente controlado com coleira ou peitoral, com seu nome. Os animais de grande porte deverão estar com focinheira. “Os participantes deverão levar saquinhos para limpeza das fezes se necessário, e ao longo do percurso serão disponibilizados pontos para hidratação”, ressalta o responsável pela organização Moacir Bueno.

Durante o evento haverá premiação para as seguintes categorias: Tal Cão, Tal Dono; Maior Cão; Cão Mais Enfeitado, Cão Mais Habilidoso, Destaque, Rei e Rainha.

Informações também podem ser obtidas pelo telefone: (19) 99825-1063.