13 de abril: Copa Itapira de Basquete conhece data de abertura

Foi divulgada a tabela da Copa Itapira de Basquete 2025. O torneio, promovido pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (SEL) contará com a participação de cinco equipes: Good Jésus/Paulistano, Hawaianos, Basquete Itapira, Coringas e Dream Team.

Todos os times já participaram da edição de 2024, sendo que o Good Jesus/Paulistano se consagrou campeão ao vencer o Hawaianos na final, conquistando o título pela primeira vez em sua história.

A primeira rodada da competição está marcada para o dia 13 de abril, no Ginásio Municipal ‘Prefeito Benedito Alves de Lima’, o tradicional Itapirão. No primeiro jogo do dia, às 9h00, o Good Jésus/Paulistano enfrentará o Basquete Itapira. Às 10h00, será a vez do Hawaianos jogar contra os Coringas.

Já o Dream Team, que fica de fora da primeira rodada, estreará no torneio em 17 de maio, às 16h00, contra o Good Jesus/Paulistano. A fase de grupos da competição terá seu término em 14 de setembro. Já as semifinais estão previstas para o dia 18 de outubro, e a grande final será realizada no dia 15 de novembro.