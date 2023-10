13º FESTIVAL DE DANÇA DE MOGI MIRIM PREMIA AS MELHORES COREOGRAFIAS

Depois das apresentações no sábado (28) e no domingo (29), a Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realizou na noite de domingo (29), a cerimônia de premiação final do 13ª Festival de Dança de Mogi Mirim. Ao todo, foram 50 coreografias participantes, nas modalidades de ballet clássico, ballet clássico de repertório, ballet neoclássico, dança do ventre, jazz, dança contemporânea, danças urbanas e estilo livre. Os competidores – em grupos, em duo ou solo – disputaram o festival nas categorias infantil, juvenil e adulto.

Todos foram julgados pelo corpo de jurados formado por Sandra Kussunoki, Walter Luccas e Beatriz Polettini, que recebeu certificação em agradecimento pelo esforço para o sucesso do festival. O Independente Grupo de Dança Cláudia Pereira também foi homenageado por apresentar um belíssimo trabalho, proporcionando grandes emoções aos presentes. Os grupos e academias convidadas receberam certificados de participação.

Depois de premiar os vencedores das modalidades de danças urbanas e estilo livre, apresentadas no domingo à tarde, a Secretaria de Cultura e Turismo premiou em dinheiro as três melhores coreografias do 13º Festival de Dança de Mogi Mirim. O Estúdio Impacto de Dança, com a coreografia ‘Minha Essência’, foi a vencedora. Ritmos Ballet, com ‘Sinta a Vibe’, ficou em segundo lugar; e Karen Lima Escola de Dança, com ‘Maktub’, foi a terceira colocada.

A pasta ainda fez entrega do prêmio ‘Luis Antonio Ribeiro’ ao Stúdio Criart Dance, com a coreografia ‘Show Dance’. O prêmio faz uma homenagem ao professor, coreógrafo, bailarino e servidor público municipal que faleceu em 2012 e deixou um legado para a dança de Mogi Mirim. O troféu alusivo a ‘Luis Antonio Ribeiro’ foi confeccionado pelo artista plástico Weberty Alves.