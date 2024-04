Rede Mário Gatti recebe cabelos para confecção de perucas a pacientes da oncologia

População já pode fazer doações; veja as regras e como participar

Confecção de perucas é feita pela ONG Cabelegria

A Rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, em parceria com a ONG Cabelegria, inicia campanha de doação de cabelos para a confecção de perucas para as mulheres em tratamento na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon).

A população já pode doar o cabelo e, de acordo com a coordenadora de Humanização da Rede, Lucimeire Martini, a mecha deve ter, no mínimo, 15 centímetros de comprimento e não importa se tem química ou é tingido.

Antes do corte é preciso lavar e deixar o cabelo secar naturalmente, depois fazer um rabo e amarrar com elástico e cortar. A mecha deve ser colocada em um saco plástico e entregue na área de Humanização, que fica no prédio administrativo do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti.

A Cabelegria é uma organização sem fins lucrativos de São Paulo, que confecciona e distribui perucas para pacientes com câncer via Correios e por meio de Bancos de Perucas itinerantes e fixos.

Corte solidário

Para os profissionais de saúde e comunidade da Rede Mário Gatti, a campanha inclui cortes de cabelos gratuitos com profissionais do Banco de Perucas do Cabelegria.

Eles estarão na próxima quinta-feira, 25 de abril, das 8h às 15h, no estacionamento do prédio administrativo e o atendimento ocorrerá por ordem de chegada.

Também na próxima quinta-feira, mulheres atendidas na Unacon receberão a doação de perucas confeccionadas pela Cabelegria.