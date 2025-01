Homicídio Choca Santo Antônio de Posse: Quarto Caso em Dois Meses

Na tarde deste sábado, 25 de janeiro, Santo Antônio de Posse foi palco de mais um homicídio que abalou a cidade. Este é o quarto caso registrado em um intervalo de apenas dois meses, evidenciando uma preocupante escalada de violência.

O crime aconteceu no bairro Pedra Branca, onde dois indivíduos não identificados chegaram de moto e abriram fogo contra dois homens que estavam em um bar. Jonatan Daniel Machado da Silva foi atingido fatalmente, enquanto a outra vitima identificada como R. sofreu um ferimento na perna e está em observação no Pronto-Socorro Municipal.

A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar estão preservando o local do crime até a chegada da perícia. Ainda não se sabe o que motivou o ataque, e o caso será investigado pela Polícia Civil.

A crescente onda de homicídios tem gerado grande preocupação entre os moradores. O aumento no número de crimes em um curto período de tempo acende um alerta para as autoridades municipais sobre a necessidade de reforçar as estratégias de segurança pública.