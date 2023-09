17ª Copa Mandi de Futsal de categorias infantojuvenil tem início no dia 11 de setembro

Uma das competições mais tradicionais da modalidade de Mogi Guaçu, a 17ª edição da Copa Mandi de Futsal das categorias sub9, sub11 e sub13 tem sua estreia agendada para este mês de setembro. Os jogos serão realizados na quadra do ginásio esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova, a partir da próxima segunda-feira, dia 11 de setembro. O campeonato é organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

A partida que vai marcar a abertura da competição acontece às 19h30 entre as equipes sub9 da E9 Kids C e do Ypê Pinheiro. Logo em seguida, às 20h, pelo sub11, o BTS A enfrenta o Ypê Pinheiro e encerrando o primeiro dia de competição, os atletas da E9 Kids C fazem confronto contra a E9 Kids D pelo sub13, às 20h30. Todos os jogos acontecerão na quadra do Furno.

Em 2023, a Copa Mandi de Futsal das categorias sub9, sub11 e sub13 vai contar com cerca de 350 atletas, divididos em 31 equipes. Os atuais campeões da série Ouro são o BTS A, Escola Oficial do São Paulo e SEL/Santa Cruz nas três respectivas categorias.

Sistema de disputa

Tanto no sub9, quanto no sub 11 serão nove equipes divididas em dois grupos, sendo o grupo A com cinco times e o grupo B com quatro. Todos eles se enfrentam em turno único. Se classificam os três mais bem colocados de seus grupos, sendo que os dois primeiros vão para as semifinais da série Ouro e os terceiros colocados disputam a final da série Bronze. Os derrotados das semifinais da série Ouro brigam pelo título da série Prata.

Já na categoria sub13 serão 13 agremiações divididas em três grupos. O grupo A terá cinco equipes, já o B e o C terão quatro, que se enfrentarão em turno único. Avançam para a segunda fase os dois primeiros colocados de cada agrupamento que formarão outros dois grupos com três equipes cada, D e E. Novamente, quem somar mais pontos em cada grupo avança para a final da série Ouro, enquanto os segundos colocados fazem a final Prata e os terceiros, a final da série Bronze.