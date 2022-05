19 MEDALHAS NO REGIONAL DE LIMEIRA

Free Play conquistou cinco ouros, oito pratas e seis bronzes no Torneio Regional Infantil a Sênior

A Academia Free Play Sports participou no sábado, 30 de abril, do 3º Torneio Regional Infantil a Sênior. Realizado pela 2ª Região da Federação Aquática Paulista (FAP), teve como palco do Nosso Clube, em Limeira. A delegação contou com 15 atletas, que foram acompanhados pelo coordenador técnico Ricardo Antonio Martiniano e por Susana Coradi Martiniano.

Arthur Carvalho, Bárbara Cecato Barboza, Breno Baumann Poli, Carlos Eduardo Tagliaferro, Eduardo Davi Longhi, Eric Rian Carvalho de Oliveira, Flávio Pereira Ribeiro, Lívia Nunes Rodrigues, Lucas Morari Donegá, Luís Henrique Jamarino Dini, Melissa D’Orazio de Almeida, Murilo Cecato Barboza, Tomas Coradi Lino, Victória dos Santos Marcondes e Vinicius Eduardo Souza Módena representaram a equipe em Limeira. No total foram conquistadas 19 medalhas, sendo cinco de ouro, oito de prata e seis de bronze.

“Também é importante ressaltar que tivemos 18 melhores tempos da vida. Isto é algo que nós sempre estamos almejando, pois mostra a evolução deles em meio aos treinos e competições. Seguimos no caminho certo”, frisou Martiniano.

Quem voltou para Mogi com mais ouros foi Tomas, da Junior/Sênior, que faturou o primeiro lugar nos 50 costas e nos 100 medley. Ele ainda foi prata nos 100 costas e bronze nos 100 livres. Lucas, que nadou na infantil 2, foi ouro nos 400 medley e pegou a prata nos 100 e 200 borboleta e nos 200 medley.

Na Junior/Sênior, Bárbara garantiu o ouro nos 800 livres, a prata nos 200 peito e foi bronze nos 400 livres e nos 400 medley. Mesmo desempenho teve Arthur, na infantil 1, com um ouro nos 50 livres, uma prata nos 200 medley e bronze nos 100 e 200 livres. Para Breno, que nadou na Junior/Sênior, duas pratas, nos 50 e 100 livres e um bronze nos 50 borboleta. Ele ainda foi o quarto colocado nos 200 livres.

Luís Henrique foi o quarto colocado nos 100 borboleta e nos 400 livres da juvenil 1, também conseguindo o sexto lugar nos 100 e nos 200 livres. Na júnior/sênior, mas posições de destaque, para Murilo, que foi o quarto nos 50 peito e o quinto nos 100 e 200 peito. Também ficaram dentro do Top 10 em todas as disputas as atletas Victória, da juvenil 1, que foi a quinta nos 200 medley e nos 400 livres e a sexta nos 100 borboleta e nos 200 livres; e Melissa, quinta nos 100 borboleta, sexta nos 50 borboleta, sétima nos 100 livres e 10ª nos 50 livres.

O 36º “Top 10” do sábado veio com Carlos Eduardo, na juvenil 1, nono colocado nos 200 livres. Ele ainda foi o 25º nos 100 livres e o 26º nos 50 livres.

Lívia, na infantil 2, foi a 14ª nos 50 livres e a 17ª nos 100 livres. Flávio, na junior/sênior, foi o 15º nos 100 livres e o 24º nos 50 livres. Na infantil 1, Eduardo ficou com o 16º lugar nos 50 livres e o 17º nos 100 livres, mesmas posições de Vinicius na juvenil 2. Na junior/sênior, Eric foi o 23º nos 50 livres, fechando as participações da equipe na competição, que reuniu 302 atletas, sendo 180 homens e 122 mulheres, de 19 entidades.

O trabalho da Free Play é desenvolvido com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, através da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (Sejel), Colégio Conectado, Gonçalves Avenida Society, Ótica Líder, Sucos Alvorada e VSwim e apoio do Laboratório 22 de Outubro, Clínica Vitallis e Macaúbas Eco Restaurante.