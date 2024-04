1ª Festa do Morango chega ao Paulínia Winner Mall Shopping com entrada gratuita a partir do dia 2

Evento acontece no estacionamento do mall e contará com variedades gastronômica, atrações musicais e concurso da Rainha do Morango

O Paulínia Winner Mall Shopping recebe a primeira edição da Festa do Morango da cidade, nos dias 2 e 3 de maio, das 17 às 22 horas; e nos dias 4 e 5 de maio, das 12 às 22 horas, no estacionamento do centro de compras. No local, terão opções gastronômicas, música ao vivo e a final do concurso Rainha do Morango. A entrada é franca e o ambiente é pet friendly.

Durante os quatro dias, não faltarão variedades para quem ama morango. No cardápio, o público irá encontrar espeto de morango, morango do nordeste, bolo de pote da fruta, crepe de morango, torresmo de morango e muito mais. Além disso, a festa fica completa com chopps artesanais, drinks, burguer na parrila, churros, baião de dois, feijão tropeiro e outros.

O evento será embalado por muito rock, com apresentação ao vivo de bandas de Paulínia. No dia 2, a banda Àstrea anima a plateia com especial CPM 22 e NX Zero. No dia 3, a banda Vidalize traz para a noite um repertório repleto de canções do O Rappa. No dia 4, o rock internacional ganha a vez com o Creedence Cover Brasil Molina’s. Fechando a Festa do Morango, sobe ao palco o Special Queen Cover. Todas as apresentações acontecem às 19 horas.

No evento, acontece também a final do concurso Rainha do Morango. Para participar, é necessário ser moradora de Paulínia e se inscrever por meio do Instagram @festadomorangopaulinia até o dia 02, às 17 horas. A ganhadora levará o título de rainha e R$ 200, que devem ser retirados no local da festa.

“Estamos ansiosos para receber a Festa do Morango pela primeira vez em Paulínia. O evento já é tradicional em outras cidades e ficamos felizes em ter algo tão diversificado em nosso shopping. Esperamos que faça sucesso e que as famílias se divirtam com as atrações”, comenta Igor Borges, sócio-diretor do Paulínia Winner Mall Shopping.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE SHOWS:

02/05 – Quinta-feira:

19h – Banda Àstrea – Especial CPM22 e NXzero

03/05 – Sexta-feira:

19h – Banda Vidalize – Especial O Rappa

04/05 – Sábado:

19h – Creedence Cover Brasil Molina’s

05/05 – Domingo:

19h – Special Queen Cover

Sobre o shopping:

O Paulínia Winner Mall Shopping, localizado no coração da cidade de Paulínia, desde 2021, quando se tornou uma concessão privada, passa por um processo de modernização, alinhando-se às tendências de mercado. Ao ampliar o mix de lojas e restaurantes, o empreendimento agora possui mais de 50 lojas em funcionamento, sendo uma loja âncora, 2 salas de cinema e uma vasta praça de alimentação que abriga restaurantes com diversas opções gastronômicas.

Sob a gestão atual, há planos de expansão de novas inaugurações, como a abertura de uma hamburgueria gourmet e um restaurante com um conceito inovador ainda no primeiro trimestre de 2024. Visando oferecer mais espaços para o consumo e o lazer, o shopping tem como objetivo se tornar uma referência do setor na região.