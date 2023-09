1º Encontro de Cuidadoras de Santo Antônio de Posse: Celebrando o Amor e a Dedicação

Da Redação

Foto Prefeitura Municipal

Profissionais da Rede Pública de Ensino Recebem Orientações Valiosas sobre Saúde Emocional

No último sábado, um evento marcante aconteceu na cidade de Santo Antônio de Posse, reunindo cuidadoras da rede pública de ensino para um dia especial de aprendizado e reflexão. O “1º Encontro de Cuidadoras” foi um tributo merecido a essas profissionais que desempenham um papel vital na formação das futuras gerações. O evento foi enriquecido com a presença do renomado psicólogo Fábio Villava, que sabedoria sabedoria valiosa sobre a importância da saúde emocional na jornada de cuidar do próximo.

O papel das cuidadoras nas escolas vai muito além de supervisionar e educar as crianças. Elas desempenham um papel crucial na construção das bases emocionais e sociais dos pequenos, ajudando a moldar mentes jovens e sensíveis. No entanto, muitas vezes, o foco nas necessidades emocionais próprias é atendido em prol das necessidades das crianças. O 1º Encontro de Cuidadoras de Santo Antônio de Posse surgiu como uma oportunidade vital para inverter essa tendência.

“A saúde emocional é uma parte crucial da nossa gestão, e precisamos cuidar daqueles que cuidam com tanto amor dos nossos pequenos em uma fase tão importante da vida”, enfatizou a secretária de Educação, Claudia Aparecida Pinho Lalla. A sua presença e apoio no evento demonstraram o compromisso da cidade em valorizar e apoiar as cuidadoras em seu importante trabalho.

O encontro proporcionou não apenas um espaço para aprendizado, mas também para compartilhar experiências e construir conexões entre as cuidadoras. Foi uma oportunidade única para que essas profissionais se sintam reconhecidas, ouvidas e capacitadas.