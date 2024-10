1º InterCAPS Mogi Guaçu promove competição esportiva entre pacientes de saúde mental nesta quinta-feira, 10 de outubro

O 1º InterCAPS Mogi Guaçu será realizado na próxima quinta-feira, 10 de outubro, no Clube de Campo do Sindicato dos Metalúrgicos, no Jardim Igaçaba, das 8h às 15h. A ação faz parte da programação do Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado nesta data, e tem como objetivo reunir os pacientes para um evento diferenciado. A competição é organizada pela Secretaria Municipal de Saúde por meio da Coordenação de Saúde Mental.

1º InterCAPS Mogi Guaçu deve reunir 250 pacientes representando as cidades de Itapira, Mogi Mirim, Mococa e São João da Boa Vista, além de Mogi Guaçu. Nessa edição, as atividades serão futebol, queimada, gincanas (jogos diversos) e oficinas terapêuticas para os pacientes que não quiserem participar da competição. Todas as cidades irão ganhar um troféu de participação.