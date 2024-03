1º “Prefeitura em ação” cumpre objetivo e atende centenas de moradores em Artur Nogueira

Iniciativa aproximou os serviços públicos da população, com diversos serviços oferecidos pelas Secretarias Municipais

No último domingo (10), a Praça CEU das Artes sediou a primeira edição do “Prefeitura em ação”, com diversas atividades e serviços para os moradores de Artur Nogueira. O evento, organizado através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aproximou os serviços públicos da população.

Dentre os participantes estavam representantes das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Saúde, Esporte, Lazer & Juventude, Administração e Assistência & Desenvolvimento Social.

O prefeito Lucas Sia (PSD) expressou grande satisfação com o evento e destacou o compromisso contínuo da gestão em fortalecer os laços com a comunidade. “Essa iniciativa proporcionou facilidade de acesso aos moradores, que talvez não conheçam a variedade de serviços que a Prefeitura oferece. O progresso da cidade acontece quando o poder público fica perto da população”, exclamou.

Durante o evento, os moradores tiveram acesso a uma ampla gama de serviços, incluindo aferição de pressão, testes rápidos de saúde, atividades físicas e recreativas, orientações do cartório eleitoral, cadastro único, corte de cabelo e muito mais. Além disso, foram oferecidos serviços voltados para o desenvolvimento econômico, como orientações do PAT, Banco do Povo, Procon, Sebrae e Ouvidoria.

OUTROS BAIRROS SERÃO ATENDIDOS

Após o sucesso da primeira edição, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni, pontua que a iniciativa será levada a outros bairros. “Em breve divulgaremos as datas e locais onde realizaremos mais ações como essa. Fiquem atentos aos canais oficiais da Prefeitura”, disse.