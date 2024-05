2° Encontro de Carros Antigos de Artur Nogueira: Um Evento Imperdível!

No próximo domingo 26 de maio, a cidade de Artur Nogueira será palco do 2° Encontro de Carros Antigos, um evento que promete atrair entusiastas de automóveis clássicos e famílias em busca de diversão e cultura. Realizado pelo Grupo Amigos dos Carros Antigos de Artur Nogueira, o encontro acontecerá das 8h às 22h na Lagoa dos Pássaros, com o apoio da AFAAN e da Prefeitura Municipal.

Diversão Garantida para Toda a Família

O evento não se resume apenas à exposição de veículos antigos, embora essa seja a principal atração. O público poderá desfrutar de um Festival Gastronômico, com uma variedade de opções deliciosas para todos os gostos, e o Mercado das Pulgas, onde será possível encontrar antiguidades e itens colecionáveis.

A programação musical ficará por conta da banda Rustic Brothers, que promete agitar o público com um repertório diversificado. E para os amantes de bebidas artesanais, o 1° Festival de Chopp e Sabores de Artur Nogueira será uma atração à parte, oferecendo uma seleção de chopes e outras delícias.

Homenagem aos Participantes

Os proprietários dos veículos expostos também terão a chance de ser premiados. Troféus serão entregues aos participantes em reconhecimento à dedicação e ao amor pelos carros antigos, tornando o evento ainda mais especial para os colecionadores e aficionados.

Solidariedade em Ação

A entrada para o evento é gratuita, mas os organizadores estão promovendo uma campanha solidária. Serão arrecadados água e produtos de limpeza, que serão doados ao estado do Rio Grande do Sul. Esta é uma oportunidade para a comunidade se unir em prol de uma causa nobre, ajudando quem precisa e fazendo a diferença.

Venha Participar!

O 2° Encontro de Carros Antigos de Artur Nogueira é mais do que um simples evento – é uma celebração da cultura, da história automobilística e da solidariedade. Não perca essa oportunidade de vivenciar um dia repleto de atrações incríveis e contribuir para uma causa importante.

Reserve a data: 26 de maio, das 8h às 22h, na Lagoa dos Pássaros. Traga sua família e amigos para um dia inesquecível em Artur Nogueira!