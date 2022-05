“2° Sunset Alisbeer Sertaneja” em Campinas acontece em junho com grandes atrações

A galera de Campinas e região que curte uma boa música sertaneja já tem data e local no mês de junho para cantarem os maiores sucessos do passado e presente de um dos gêneros mais populares do Brasil. No dia 04 de junho, a “2° Sunset Alisbeer Sertaneja” vai reunir artistas como Giovanni Souza & Rafael, Ricardo Primo e Yago Cadorini, além da DJ Fernanda Reis. O evento vai acontecer a partir das 16h, na Alisbeer Steakhouse, em Campinas

Preocupado com o bem estar do próximo, o empresário e proprietário da Alisbeer Steakhouse, Guilherme Aliscantes, criou o ingresso solidário para esta edição. Quem comprar o ingresso e levar um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite, irá pagar a metade do valor do ingresso. Os itens serão doados para o Centro Infantil Boldrini, da cidade de Campinas.

A Alisbeer Steakhouse já é referência em deliciosos pratos, drinks, chopp e cerveja. Com um projeto audacioso, a Sunset Alisbeer Sertaneja é o marco para grandes eventos, que promete esquentar a Região Metropolitana de Campinas, sempre trazendo novidades e grandes atrações para o público que aprecia uma boa festa.

ALISBEER STEAKHOUSE

Fundada pelo empresário Guilherme Aliscantes, a Alisbeer Steakhouse dispõe de um cardápio recheado de variedades. Além do chopp e da cerveja geladíssima, a casa também oferece drinks aromáticos exclusivos, sempre com a opção de deliciosos acompanhamentos, carnes de cortes nobres e diferenciados feitos na parrilla. Outras opções como porções e lanches também têm destaque na mesa do cliente que prometem ser um dos grandes diferenciais da casa.

Para conhecer um pouco mais da Alisbeer Steakhouse, siga nas redes sociais: https://www.instagram.com/alisbeersteak/

SERVIÇO

Evento: 2° Sunset Alisbeer Sertaneja

Data: 04 de junho

Horário: 16h

Local: Alisbeer Steakhouse – Rua Jorge de Figueiredo Corrêa, 1.120, Parque Taquaral – Campinas/SP.

Valores: Entre R$ 10,00 e R$ 20,00

Mais informações: (19) 9 8149 0423