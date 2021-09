20ª Conferência Regional da Advocacia, promovida pela OAB SP, chega à região de Mogi Guaçu

Evento ocorre de modo virtual e conta com a participação de advogadas e advogados de 17 subseções

A secional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB SP) promove, na próxima quarta-feira (22), a 20ª Conferência Regional da Advocacia na cidade de Mogi Guaçu. Advogadas e advogados interessados podem participar do evento de forma virtual, por meio de inscrições na plataforma Sympla [https://bit.ly/3kpz39x].

Participam do encontro as 17 subseções que compõem a região: Mogi Guaçu, Pirassununga, Espírito Santo do Pinhal, São José do Rio Pardo, São João da Boa Vista, Mogi Mirim, Leme, Mococa, Casa Branca, Santa Rita do Passa Quatro, Vargem Grande do Sul, Porto Ferreira, Aguaí, Tambaú, São Sebastião da Grama, Caconde e Santa Cruz das Palmeiras.

A programação prevê uma série de seminários abordando temas como Ética e Disciplina, Direitos e Prerrogativas, Assistência Judiciária, Mulher Advogada, Jovem Advocacia, entre outros, com o objetivo de proporcionar a troca de ideias, experiências e o diálogo sobre temas de interesse dos profissionais do Direito, além de apresentar as ações realizadas pelo Sistema OAB SP/Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (Caasp) durante os anos de 2020 e 2021.

O evento conta com o apoio institucional da OABPrev-SP, da Escola Superior de Advocacia (ESA) da secional, além de patrocínios da Escola Brasileira de Direito (Ebradi) e Gocil.

Programação

9h30 – Credenciamento;

10h – Abertura;

10h30 – Palavra do presidente da subseção anfitriã;

10h45 – Palavra do secretário-geral da OAB SP;

11h – Palavra do presidente da Caasp;

11h15 – Palavra do presidente da OAB SP;

11h30 – Seminário sobre a Colônia de Férias;

11h45 – Seminário de Ética e Disciplina;

12h – Seminário de Direitos e Prerrogativas;

12h15 – Seminário de Cultura e Eventos;

12h30 – Seminário da Mulher Advogada;

12h45 – Seminário de Assistência Judiciária;

13h – Seminário da Jovem Advocacia;

13h15 – Seminário da OAB Vai à Escola;

13h30 – Seminário da OAB Concilia;

13h45 – Seminário da ESA;

14h – Seminário da OABPrev-SP;

14h15 – Encerramento.