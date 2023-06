22º Festival de Inverno de Amparo traz mais de 100 atrações musicais, grandes shows e manifestações artísticas totalmente gratuitas

O evento é o maior da categoria oferecido gratuitamente no Estado de São Paulo e ainda será solidário, com pontos de entrega de alimentos e roupas para a Campanha do Agasalho

O 22º Festival de Inverno de Amparo está chegando com uma programação repleta de novidades e promete encantar o público com 17 dias de manifestações culturais, gastronomia, lazer e entretenimento. O festival realizado pela Prefeitura Municipal da Estância de Amparo e organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo é considerado o maior festival de inverno gratuito do Estado de São Paulo. O evento começa no dia 7 de julho e vai até o dia 23 do mês, onde receberá uma variedade de atrações gratuitas para amparenses e turistas que visitam a região.

Com mais de 100 apresentações musicais, teatrais, de dança, artes plásticas e oficinas, o Festival de Inverno de Amparo destaca o talento dos artistas locais, bem como grandes nomes da música brasileira. Entre os artistas confirmados, estão Biquini Cavadão, Ana Carolina, Nando Reis, Sambô, Família Lima, Barra da Saia, César Menotti e Fabiano, Bruno e Barreto, Orquestra Rock, Milton Guedes e Mega Banda Show.

O festival será realizado em uma área de 40 mil m² e em quatro palcos diferentes localizados na Praça Pádua Salles, Centro da cidade, com apresentações simultâneas em vários horários. O Palco Vozes do Inverno será o principal do evento. Os outros incluem o Palco Hugo Baradel, Palco Concha Acústica e o Palco Mogiana, sediado na praça de alimentação.

Além das atrações musicais, o evento contará com uma área gastronômica tradicional, oferecendo uma variedade de caldos, lanches, doces e iguarias típicas de Amparo. Também haverá o Espaço de Produtores de Cachaça do Circuito das Águas Paulista, onde os visitantes poderão desfrutar de degustações dessas bebidas tão apreciadas na região. O Centro de Informações Turísticas (CIT) estará disponível para fornecer informações aos participantes sobre as atrações locais e pontos turísticos.

Um espaço para recreação será montado na Praça Pádua Salles especialmente para a criançada, com atividades lúdicas, jogos, brincadeiras, brinquedos infláveis e monitores para que os pais fiquem tranquilos e possam aproveitar o festival. Essa área funcionará exclusivamente nos sábados e domingos, das 12h às 22h.

Em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, o evento receberá a arrecadação de alimentos, roupas e agasalhos para ajudar as famílias em situação de desproteção social no município.

“Estamos entusiasmados em apresentar a 22ª edição do Festival de Inverno de Amparo, um evento que se consolidou como referência cultural na região. Nosso objetivo é oferecer uma programação diversificada e gratuita para toda a comunidade, proporcionando momentos de lazer, entretenimento e valorização da cultura local”, afirmou o Prefeito Municipal da Estância de Amparo, Carlos Alberto Martins.