24 gols foram marcados na segunda rodada do Campeonato Municipal de Futebol Veteranos 2023

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira está promovendo o Campeonato de Futebol Veteranos 2023, com sua 2ª rodada sendo disputada na Praça de Esportes “João Castelo”, localizada no bairro Jardim Andrade.

No total 9 (nove) equipes estão disputando esta edição da tradicional competição. Chave A: Saco de Ouro, Jardim Andrade Veteranos, Guerreiros da Fé, Independente Pedreira e Triunfo. Chave B: Mata Grama, Kobayashi, Esporte Clube Santa Sofia e Arsenal.

Foram registrados nesta segunda rodada da competição o total de 24 gols, com os seguintes resultados: Triunfo Futebol Clube 3 a 1 Saco de Ouro; Esporte Clube Jardim Andrade 6 a 0 Guerreiros da Fé; Kobayashi 5 a 1 Esporte Clube Santa Sofia; Mata Grama 5 a 3 Arsenal.

A terceira rodada da competição será disputada na Praça de Esportes “Luiz Geraldo” no bairro Jardim Triunfo, no sábado, 1º de julho, às 13h30 – Kobayashi Futebol Clube x Esporte Clube Arsenal; 15 horas – Saco de Ouro x Guerreiros da Fé. No domingo, 2 de julho, às 8 horas – Mata Grama x Esporte Clube Santa Sofia; 10 horas – Independente x Triunfo Futebol Clube.