24º Campeonato de Futsal de Santo Antônio de Posse: Disputa Acirrada no Ginásio Municipal Francisco Ferreira da Silva “Chicão”

Nesta segunda-feira, 27 de maio, o Ginásio Municipal de Esportes Francisco Ferreira da Silva “Chicão” será palco de três emocionantes partidas pelo 24º Campeonato de Futsal de Santo Antônio de Posse. A Secretaria de Esportes organiza este evento que promete agitar a noite dos amantes do futsal na cidade.

19h00: Fut Quinta vs. Furacão

A primeira partida da noite terá início às 19 horas, com o confronto entre Fut Quinta e Furacão.

19h50: Ita Posse vs. Palermo

Em seguida, às 19h50, será a vez de Ita Posse medir forças contra o Palermo.

20h40: Real Possense vs. União Possense

Encerrando a noite, às 20h40, Real Possense e União Possense protagonizam um clássico local que deve atrair um grande público ao ginásio. .

A Secretaria de Esportes de Santo Antônio de Posse convida todos os moradores e entusiastas do futsal a comparecerem ao Ginásio Municipal “Chicão” para prestigiar as partidas e apoiar suas equipes. As emoções estarão garantidas nesta noite que promete ser inesquecível para o esporte local. Não perca!

Imagem Ilustrativa