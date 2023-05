25 ATLETAS INSCRITOS NO 6º TORNEIO REGIONAL DE AMERICANA

A Academia Free Play Sports vai levar atletas das categorias pré-mirim a petiz 2 à competição promovida pela delegacia da 2ª Região da Federação Aquática Paulista (FAP)

No próximo sábado, dia 13 de maio, a Academia Free Play Sports, de Mogi Mirim, estará presente no 6º Torneio Regional Pré-mirim a Petiz. O evento, organizado pela 2ª Região da Federação Aquática Paulista (FAP), acontecerá no Centro Cívico de Americana, em São Paulo.

Serão 25 atletas representando a equipe. Na categoria petiz 2 (nascidos em 2011) são cinco representantes. Amara Maria Bisigatto da Silva: 200m medley, 100m livres e 200m livres; Leonardo Yuji Trindade Gomes: 50m livres e 50m peito; Maria Luiza Coelho Lendimuth: 100m livres, 200m livres e 400m livres; Miguel Augusto Colombini Lemes: 50m livres, 50m peito e Nínive Maria Bisigatto da Silva: 100m livres, 200m livres, 400m livres

Na petiz 1, que reúne os nadadores de 2012, mais três competidores: Beatriz Garros, Gabriel Oliveira Villela Freire e Maria Fernanda de Carvalho disputarão os 50m livres, 50m peito e 50m costas.

Com atletas de 2013, a mirim 2 tem quatro membros da Free Play. Davi Job Ferreira Santos: 25m livres, 25m borboleta e 25m peito; Isabella Montera Polettini : 100m medley, 50m peito e 400m livres; Pedro Matheus Tagliaferro Spitti: 25m livres e 25m peito e Sofia Lorena Godoi Bordignon: 50m livres, 50m peito e 50m costas.

Na mirim 1, formados pelos nascidos em 2014, o recorde de representação da Free Play em Americana, com oito nadadores. Eros Guarnieri Passarelli: 50m borboleta e 50m costas; João Marcos Tagliaférro Spitti: 25m livres e 25m costas; Maria Eduarda Ricucci Pupin: 25m livres e 25m costas; Mateus Bernardes Romão: 25m livres e 25m peito; Miguel Manêra Dante: 50m livres, 50m peito e 50m costas; Pedro Henrique Ricucci Pupin: 25m livres e 25m costas; Rafael Henrique Brito Vidolin: 50m livres, 50m borboleta e 50m costas e Sophia Sbegue Lima: 25m livres e 50m peito.

Para fechar, os mais jovens na competição são os atletas da pré-mirim, nascidos em 2015, 2016 ou 2017. A Free Play terá cinco nadadores nesta faixa etária. Beatriz Lima Trentim: 25m livres e 25m borboleta; João Pedro Anselmo Gimenez: 25m livres e 25m peito; Miguel Kleinfelder Souto: 25m livres e 25m costas; Beatriz Venâncio Alves Pereira: 25m livres e 25m peito e Laura Miho Uyeda Uehara: 25m livres, 25m borboleta e 25m peito.

“Estamos muito empolgados com esta geração. É a renovação da renovação. Alguns começaram a competir no ano passado, outros só neste ano. E já vamos para a terceira competição de pré-mirim a petiz em 2023, com a expectativa de evolução e, claro, de uma maior adaptação deles a todo o ambiente que só os campeonatos proporcionam”, frisou Ricardo Antonio Martiniano, que chefiará a delegação ao lado do técnico Murilo Cecato Barboza e de Susana Maria Coradi Martiniano.

O trabalho da Free Play é desenvolvido com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, através da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (Sejel), Colégio Conectado, Gonçalves Avenida Society, Ótica Líder, Sucos Alvorada, Central Beauty Supermercado de Cosméticos e Macaúbas Eco Restaurante; e apoio do Laboratório 22 de Outubro e da Clínica Vitallis.