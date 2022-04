25 mil pessoas compareceram na primeira semana do Sumaré Arena Music 2022

Uma estrutura impecável, totalmente coberta, garantiu ao público que compareceu na primeira semana da 8ª edição Sumaré Arena Music, segurança e conforto para acompanhar as primeiras provas das montarias e assistir grandes shows. De acordo com a organização do evento, que acontece na Expo Águas Sumaré, em Sumaré/SP, mais de 25 mil pessoas marcaram presença na festa que começou na última sexta-feira (08) e seguiu no sábado (09).

No primeiro dia de evento, mesmo com a forte chuva que caiu em toda a região, o público compareceu para cantar os maiores sucessos de Zé Neto & Cristiano, e do cantor Felipe Nunes. No sábado, o esquenta ficou por conta de Israel & Rodolffo e Os Barões da Pisadinha.

Nesta semana, o Sumaré Arena Music segue com as montarias em touros, a tradicional prova dos três tambores, prova de laço, além da prova Team Penning e grandes shows. Na quinta-feira (14), Maiara & Maraisa, Léo Santana e Guilherme & Benuto, considerados pelos especialistas do gênero sertanejo uma das melhores duplas da atualidade, comandam a festa.

Sexta-feira (15), pela primeira vez na história do evento, acontece o baile “Poderoso Vip Sunset”, a partir das 15h. Serão sete atrações do funk, entre elas, artistas como Jerry Smith, MC Don Juan, DG & Batidão Stronda, MC Davi, MC Pedrinho, Kelvinho e Lucylla.

E, no último dia do Sumaré Arena Music, sábado (16), três outros grandes shows. Henrique & Juliano, João Bosco & Vinícius e Thiago Lins serão os responsáveis em fechar a “festa mais charmosa do Brasil” com chave de ouro.

Nesta edição, vale destacar também o espaço privilegiado que o público que adquirir os ingressos da Área Prime e dos camarotes corporativos terá. Para as mulheres que querem dar um retoque na maquiagem e no penteado, poderão usufruir dos serviços do Espaço Beauty Beleza Única. E, os homens podem dar um trato na barba ou no cabelo na Magno Barbearia.

Na área gastronômica, food trucks com uma grande variedade de lanches, porções, salgados e doces estarão à disposição do público que preza por uma alimentação diversificada.

INGRESSO SOLIDÁRIO

A Comissão Organizadora da Sumaré Arena Music, não se preocupa apenas em trazer entretenimento, conforto e segurança para o público que marcar presença na festa. Também se atenta com o bem estar do próximo. E, foi pensando assim, que criou o ingresso solidário.

Quem comprar o ingresso do setor Pista ou Área Vip para qualquer dia do evento, e levar um quilo de alimento não perecível, irá pagar a metade do valor do ingresso. Os alimentos serão doados para o Rotary Club de Sumaré, que fará o envio para o Rotary Club de Petrópolis, cidade serrana do Estado do Rio de Janeiro, que enfrenta uma catástrofe sem precedentes, em razão das fortes chuvas, desabrigando centenas de famílias.

O quilo do alimento pode ser levado tanto no dia do evento, quanto no trailer que fica localizado na Praça da República, no centro de Sumaré. Além do ingresso solidário, também está sendo comercializado a meia entrada, de acordo com o regulamento no site oficial (www.sumarearena.com).

Para garantir o seu ingresso, acesse o site (https://www.guicheweb.com.br/sumare-arena-music-2022_14854). Mais informações, através do telefone (19) 3873 2442 / (19) 9 9277 4809 / www.sumarearena.com.

SUMARÉ ARENA MUSIC

Além de arquibancada, Área Vip, Arena Pista, Área Prime e camarotes corporativos, o local ainda terá uma estrutura completa com praça de alimentação, palco alternativo e estacionamento. O complexo vai contar com o apoio e monitoramento da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar para garantir a segurança do público.

Com o rodeio 100% coberto, o Sumaré Arena Music 2022 será realizado em um espaço de 79.000 metros quadrados, sendo 12.000 metros quadrados de área coberta, asfaltada, 100% monitorado e com infraestrutura de primeiro mundo. Prepare seu coração! Você vai se surpreender!

Os ingressos para o evento já podem ser adquiridos através do site Guichê Web (https://www.guicheweb.com.br/sumare-arena-music-2022_14854).

SHOWS

14/04 – Maiara & Maraisa, Léo Santana e Guilherme & Benuto

15/04 – Poderoso Vip Sunset: Jerry Smith, MC Don Juan, DG & Batidão Stronda, MC Davi, MC Pedrinho, Kelvinho e Lucylla

16/04 – Henrique & Juliano, João Bosco & Vinícius e Thiago Lins

SUMARÉ ARENA MUSIC

Data: 08 a 16 de abril

Local: Expo Águas Sumaré – Rua Ângelo Ongaro, 1.700 – Parque Residencial Casarão – Sumaré/SP.

Informações: (19) 3873 2442 / (19) 9 9277 4809 / www.sumarearena.com