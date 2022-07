26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo recebe o recordista Wandemberg Marques com a maior Bíblia Manuscrita do Brasil

Na próxima sexta-feira, 8 de julho às 18 horas, o recordista Wandemberg Marques também conhecido como o Escriba, por ser o mais rápido a transcrever a Bíblia, estará na 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo para receber o título da “Maior Bíblia Manuscrita do Brasil”. O evento acontece no Expo Center Norte, a cerimônia que garante o novo título a Marques acontecerá no stand da Secretaria Municipal de Cultura localizado na rua H63 do pavilhão.

Na oportunidade, Wandemberg receberá o título do Rank Brasil, uma empresa independente que atua há mais de duas décadas em todo território nacional, registrando exclusivamente recordes brasileiros, nas mais diversas categorias, pela maior obra transcrita do país, um livro com 10,100 kg totalmente escrito à mão. “O coração transborda de gratidão por mais uma oportunidade para glorificar o nome do nosso Deus e testemunhar as grandes coisas que Ele faz por nós. Entre tantos autores que estarão por lá, vamos levar o Livro do Autor da Vida”, divulgou em suas redes.

O desafio de transcrever a Bíblia começou no dia 01 de janeiro de 2020 quando surgiu a ideia do propósito devido a um problema familiar que abalou a família do Escriba, em 2019, e fez com que ele repensasse o sentido da vida e a importância da fé. Nesse mesmo dia, fez um voto com Deus, no caso, através de suas mãos, transcrever a Bíblia todos os dias, sem uma meta diária. O importante era copiar pelo menos um versículo por dia.

Após 1 ano do início do seu voto, Wandemberg firmou um novo propósito e iniciou a cópia da Bíblia, mas dessa vez com o acompanhamento de profissionais, equipe e família, com o intuito de concluir no menor tempo possível.

Após três meses e 22 dias, o desafio foi concluído no dia 7 de setembro de 2021, Wandemberg Marques se tornou recordista e conquistou dois títulos: “Mais rápido a transcrever a Bíblia” e a “Maior quantidade de canetas utilizadas em uma obra”, 52 canetas ao todo. E, através desse passo de fé, Deus tem colocado “muito chão” para que Marques possa caminhar levando a Palavra para muitos lugares, inclusive em um dos maiores eventos literários do país que é a Bienal Internacional do Livro.



