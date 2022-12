2ª Feira de Saúde Animal vacina mais de100 animais de estimação

Domingo (27) foi um dia de vacinação e orientação para donos de animais de estimação, durante a 2ª Feira de Saúde Animal. Ao todo, 150 animais receberam uma dose de vacina antirrábica.

O prefeito, doutor Zeedivaldo Alves de Miranda, acompanhado do vice-prefeito, Adézio Dias, passou pelo evento e falou com os alunos e com a população que acompanhava a feira.

A feira de saúde animal é uma realização dos alunos do curso de medicina veterinária do Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp) – Campus Engenheiro Coelho e teve o apoio da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho.

Entre as atividades realizadas houve a exposição de trabalho dos alunos, falando sobre doenças e cuidados de animais; vacinação antirrábica, realizada pela Secretaria de Saúde; distribuição de cartilhas sobre cuidado animal, além de sorteio de brindes e feira de adoção. Durante a feira, dois gatos foram adotados e os novos tutores receberam orientações sobre o cuidado com os animais.

‘MELHOR AMIGO’

O Projeto Melhor Amigo, da Secretaria Municipal de Saúde de Engenheiro Coelho, realiza a vacinação contra raiva animal de cães e gatos toda as quartas-feiras, na sede da Secretaria de Saúde. Desde o início do ano, a secretaria de saúde trabalha com um esquema vacinal contínuo para esses animais e não apenas através de uma campanha de vacinação.