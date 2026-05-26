2ª Feira Pet de Artur Nogueira terá apresentações de canis da GCM e adoção de cães e gatos

Canis de diferentes municípios, mini fazenda, exposição de produtos pet e uma tenda de adoção responsável de cães e gatos integram a programação do evento, que acontece das 9h às 13h neste domingo (31)

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, realiza neste domingo (31) a 2ª Feira Pet do município. O evento acontece das 9h às 13h, na Área Verde da Rua Ademar de Barros, próxima à Feira Livre, com entrada gratuita.

A programação reúne atrações voltadas ao bem-estar animal, convivência familiar e valorização da causa pet, com destaque para as apresentações dos canis da Guarda Civil Municipal e para a tenda de adoção de cães e gatos.

APRESENTAÇÕES DOS CANIS

Um dos pontos altos da primeira edição da Feira Pet, o Canil da Guarda Civil Municipal estará de volta nesta edição, com apresentações que prometem novamente atrair o público.

Participam da programação o Canil da GCM de Artur Nogueira, o Canil da GCM de Americana e o adestrador Robson, de Hortolândia. Ao todo, serão seis cães envolvidos nas demonstrações.

De acordo com o inspetor Carneiro, da GCM de Artur Nogueira, o público poderá acompanhar exercícios de obediência, faro e técnicas de guarda e proteção, demonstrando o trabalho de treinamento realizado com os animais.

As apresentações têm início previsto para as 9h.

ADOÇÃO RESPONSÁVEL, MINI FAZENDA E EXPOSIÇÃO

Outro destaque do evento será a tenda de adoção de cães e gatos, que busca incentivar a adoção responsável e oferecer uma nova oportunidade a animais que aguardam por um lar.

O espaço de adoção se soma a outras atrações da feira, como mini fazenda, atividades educativas e exposição de produtos e serviços do setor pet.

A iniciativa reforça o compromisso do município com políticas de proteção e bem-estar animal, além de aproximar a população dessa causa.