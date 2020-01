2º Campeonato de Futebol Sessentão teve início no domingo, dia 12

O 2º Campeonato de Futebol Sessentão, organizado pela SET (Secretaria de Esportes e Turismo), teve início no domingo, dia 12 de janeiro. Todas as partidas estão sendo realizadas no Centro Esportivo “Amaury Caveanha”, em Martinho Prado Júnior.

O torneio é disputado por sete times, divididos em dois grupos e, por ter um número ímpar de participantes, o grupo A conta com quatro times e o grupo B tem três.

Os dois grupos foram divididos da seguinte forma: A – Master Mogi Mirim/Progresso, SE Jardinense, Comercial FC e Vila Dias/Cruzeiro; B – Paulista FC, CA Itaqui e Martinho Prado.

Após o término da primeira fase do campeonato, os primeiros colocados de cada grupo avançarão direto para a semifinal. Todos os jogos do mata-mata serão únicos.

Já o segundo colocado do grupo A e o segundo colocado do grupo B enfrentarão, respectivamente, o terceiro colocado do grupo B e o terceiro colocado do grupo A na segunda fase, para definir as partidas da semifinal. Os segundos colocados têm a vantagem do empate nesta rodada.

Na semifinal, os primeiros colocados têm a vantagem do empate. A final do campeonato está prevista para o dia 8 de março e, em caso de empate nos 90 minutos, a decisão irá para os pênaltis.

Na abertura do campeonato no domingo, dia 12, o Master Mogi Mirim/Progresso empatou em 1 a 1 com o Itaqui e o Paulista venceu o Jardinense por 1 a 0.

No domingo, dia 19, serão disputadas as partidas da segunda rodada do campeonato. Às 8h, o Comercial enfrenta o Itaqui e, às 10h, o Martinho Prado joga contra o Vila Dias/Cruzeiro.