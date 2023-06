2º Festival da Costela de Chão em prol do SAMUCA será realizado em agosto de 2023

O Serviço de Atendimento à Mulher, Criança e ao Adolescente de Pedreira (SAMUCA) iniciou as vendas das adesões para o seu 2º Festival da Costela de Chão, programada para acontecer no domingo, 27 de agosto, a partir das 11 horas, nas dependências do Canoa Buffet, localizado na Rodovia SP-95, Km 54,5.

Entre as atrações, destaque para os shows de Pocket Samba, Orquestra de Violeiros de Pedreira e Denis Barman. “O cardápio será composto por Costela, Arroz, Feijão Gordo, Farofa, Vinagrete e salas verdes”, destaca a Presidente do SAMUCA Verônica Pouso Coutinho Teixeira.

Neste momento, estão sendo vendidas as adesões do 2º lote pelo valor de R$ 60,00 e crianças até 8 anos não pagam e de 9 a 14 anos R$ 35,00. “Os interessados devem entrar em contato com os telefones: (19) 99650-8850 ou (19) 99632-2765, que um representante da entidade estará realizando a entrega do convite”, enfatiza a Presidente do SAMUCA.

“Toda a renda é em prol do SAMUCA, que atende mais de 300 crianças diariamente. Parabéns aos diretores, professores, funcionários e voluntários que muito trabalham na venda das adesões e na organização deste saboroso almoço”, destaca o Prefeito Fábio Polidoro.

A realização é do SAMUCA, contando com o apoio da Prefeitura de Pedreira, através de suas secretarias municipais e da Agência Comunique.