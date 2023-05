30 de maio, Dia Mundial da Esclerose Múltipla – Da Esclerose Múltipla às palestras: conheça a história de Gildo Afonso

Com o resultado de esclerose múltipla aos 23 anos, logo após concluir a graduação, brasileiro passou a entender tudo que teria que adaptar e, ao ir atrás de informações da medicina e da religião, foi o primeiro brasileiro a concluir um ironman e é sinônimo hoje de otimismo e encantamento

Da Esclerose Múltipla às palestras: conheça a história de Gildo Afonso, que motiva seguidores de suas redes e colaboradores de empresas com sua história de fé e superação

Com o resultado de esclerose múltipla aos 23 anos, logo após concluir a graduação, brasileiro passou a entender tudo que teria que adaptar e, ao ir atrás de informações da medicina e da religião, foi o primeiro brasileiro a concluir um ironman e é sinônimo hoje de otimismo e encantamento

Receber o diagnóstico de uma doença degenerativa nunca é fácil. Ainda mais quando você acabou de se graduar e está com todos os sonhos profissionais em ebulição, porém o recém-formado em Direito pela Universidade Federal de Rondônia, Gildo Afonso, não se deixou abater ao saber do diagnóstico de esclerose múltipla, foi atrás de soluções na medicina e respostas na espiritualidade, e hoje é exemplo de motivação em suas palestras em empresas e vídeos publicados em suas redes sociais.

Com 29 anos atualmente e tendo sido aprovado em diversos concursos públicos dos mais disputados do Brasil, Gildo é referência também no mundo do esporte por ter sido o primeiro a concluir o Ironman em Florianópolis (SC). Sem patrocínios e com uma equipe médica multidisciplinar que o acompanha, ele venceu todos os obstáculos surgidos ao longo destes anos, que incluem dez surtos, incluindo duas paralisias temporárias que o levaram a cadeira de rodas.

“Eu descobri a esclerose múltipla ao ter os primeiros sintomas em uma viagem. Após toda a descoberta, eu tinha duas opções: me abater ou pegar o lado curioso que sempre tive e ir atrás de respostas e possíveis soluções. Optei pela segunda opção”, diz.

De Rondônia às notícias da TV

Natural de Rondônia, as buscas por respostas de Gildo não só o levaram para São Paulo, como também fez com que sua história de superação e a conclusão do Ironman – uma das provas que mais desafia o corpo humano – fossem conhecidos não só nos meios televisivos, mas para todo o mundo, também, por suas redes sociais.

Com atualizações diárias de pílulas de motivações nos vídeos apresentados em seus canais e palestras em empresas nacionais e multinacionais localizadas nos mais diversos estados brasileiros, Gildo que tem como lema “hoje é um péssimo dia para desistir”, aborda de forma única todas as vivências adquiridas com sua luta diária, com os ensinamentos de fé – independentemente de religião, mas que vem para fortalecer a sua autoconfiança – e as respostas da medicina para falar de forma clara e transparente a como lidar com os infortúnios da vida, transformá-los em aprendizados e, melhor que isso, realizar os sonhos, mesmo com um diagnóstico como este ou qualquer outro.

“Aos que me perguntam sobre os temas, posso dizer que levo alta performance, produtividade e motivação para o ambiente empresarial, assim como também sou voz ativa na conscientização sobre EM (Esclerose Múltipla)”, diz. “Se me perguntam sobre o dia de amanhã, eu realmente não sei – assim como todos não sabem, independentemente de um diagnóstico -, porém eu não só mantenho meus sonhos vivos, como vou atrás de realizá-los. Como sempre digo: – hoje é um péssimo dia para desistir!”, conclui o advogado, atleta, Palestrante e referência nacional em superação.

Para saber mais sobre Gildo Afonso, acesse https://gildoafonso.com.br/, siga as redes sociais oficiais Instagram e LinkedIn e confira suas palestras em seu canal do Youtube.