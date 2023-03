31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Cajamar divulga programação de shows

A Comissão Organizadora da 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Cajamar divulgou através das redes sociais oficial do evento, a programação de shows da edição que vai acontecer entre os dias 18 e 27 de maio deste ano, no Centro de Eventos Boiódromo, em Cajamar/SP. “O gigante”, que foi um grande sucesso no ano passado, atraiu milhares de espectadores. A organização da festa é da MP Promoções Artísticas, com o apoio da Prefeitura Municipal de Cajamar e da cerveja Império Puro Malte.

Na abertura do evento, dia 18 de maio, o show fica por conta das duplas Matheus & Kauan e Ícaro & Gilmar. No dia 19, o Embaixador Gusttavo Lima e Felipe Araújo se apresentam. No dia 20, Zé Neto & Cristiano e Pedro Sampaio comandam o público presente. Na segunda semana, dia 25, é a vez das duplas Hugo & Guilherme e Clayton & Romário se apresentarem. No dia 26, Jorge & Mateus e Alok sobem ao palco. A festa se encerra no dia 27, com os shows de Maiara & Maraisa e Dennis DJ.

Nas próximas semanas muitas novidades serão divulgadas. Além de uma grade de shows repleta de variedade de gêneros, o evento ainda terá montaria em touros, cavalos e a tradicional prova dos três tambores. De acordo com a expectativa da organização é esperado um grande público durante os seis dias de festa.

Estão disponíveis para o público quatro tipos de ingressos: Arena Prime, Front Stage, Backstage e Camarotes Corporativos. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial (www.boiodromo.com.br) da festa em até 12 vezes no cartão de crédito. Porém, é importante estar atento quanto a mudança de lotes.

FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE CAJAMAR

A Festa do Peão de Boiadeiro de Cajamar sempre foi uma tradição e é reconhecida no país inteiro, seja por artistas, empresários, competidores, tropeiros e especialmente pelo o público. A segunda maior estrutura de festa de rodeio do Brasil, conta com a construção de uma arquibancada em formato de ferradura, garantindo conforto e segurança para os espectadores.

Situada a 30 quilômetros da capital paulista, o município de Cajamar está privilegiadamente localizado às margens da Rodovia Anhanguera, eixo de fácil acesso para as cidades de São Paulo, Jundiaí, Campinas e Americana, o que justifica a participação do público de diversas cidades e estados.

Além dos setores Arena Prime, Front Stage, Backstage e Camarotes Corporativos, o local ainda terá uma estrutura completa com praça de alimentação, palco alternativo e estacionamento. O complexo vai contar com o apoio e monitoramento da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Segurança Privada e Equipe de Brigadistas para garantir a segurança do público.

SHOWS

18/05 – Matheus & Kauan e Ícaro & Gilmar

19/05 – Gusttavo Lima e Felipe Araújo

20/05 – Zé Neto & Cristiano e Pedro Sampaio

25/05 – Hugo & Guilherme e Clayton & Romário

26/05 – Jorge & Mateus e Alok

27/05 – Maiara & Maraisa e Dennis DJ

FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE CAJAMAR

Data: 19 a 27 de maio

Local: Centro de Eventos Boiódromo – Avenida Deovair Cruz de Oliveira, 466 – Jardim Nova Jordanésia – (Rodovia Anhanguera km 39) – Cajamar/SP.

Informações: (19) 9 9603 5913 / www.boiodromo.com.br