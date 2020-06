39ª edição da Expoflora é adiada para 2021

A 39ª edição da Expoflora de Holambra foi adiada para 2021, em virtude da pandemia de COVID-19 vivida atualmente no país e no mundo, e da situação epidemiológica do Brasil. O maior evento de flores e plantas ornamentais da América Latina acontece anualmente, esse ano aconteceria de 28 de agosto a 27 de setembro.

Considerando que a Expoflora é um evento de grande porte, tendo necessidade de venda de ingressos antecipados, a qual foi suspensa pelo Ministério Público, e em razão da montagem que demanda certo tempo para executar e principalmente na questão de documentação para liberação do evento, contratação de pessoal, bem como, os expositores e parceiros que necessitam de tempo para não só produzir produto quanto comprar e contratar pessoal.

A única vez em que o evento não aconteceu em 1988. Quando se festejou os 40 anos da migração holandesa para o Brasil.

Ingressos

Os ingressos adquiridos antecipadamente no site Ingresso Rápido, a organização da Expoflora informa que as pessoas deverão entrar em contato por meio do link.

Para quem adquiriu entradas para grupos e excursões, as informações podem ser obtidas diretamente na Central de Reservas, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e atende pelos telefones (19) 3802-1499, 98115-1294, 98114-9783 e 98168-3600, ou pelos e-mails reservas@expoflora.com.br, centraldereservas@expoflora.com.br e laercio@expoflora.com.br.