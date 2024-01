39ª edição da Festa da Uva de Jundiaí espera atrair mais de 280 mil visitantes

Setor hoteleiro da região tem expectativa de 30% de crescimento no período do evento

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) esteve presente na abertura da 39ª Festa da Uva de Jundiaí e da 10ª Expo Vinhos, que começou nesta quinta-feira (11), com a presença do secretário da pasta, Roberto de Lucena. A festa acontece até o dia 04 de fevereiro e conta com inúmeras atividades e uma intensa programação no Parque Comendador Antonio Carbonari, o Parque da Uva. A entrada é gratuita.

Para o secretário, a realização do evento é uma das mais importantes Festas da Uva do Brasil e não é só importante para a cidade, como também para o Turismo. “A Festa vai trazer um enorme impacto na economia local de Jundiaí que vai repercutir por toda a região. Além da festividade, o evento gera empregos e incentiva a cultura local e o turismo”.

O município de Jundiaí integra o Circuito das Frutas, uma excelente opção de roteiro turístico que se destaca pelo Turismo Rural nas diversas propriedades existentes e aproveita o potencial de produção de frutas historicamente presente na região.

O Centro de Inteligência da Economia do Turismo (Ciet), em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, vai realizar durante os dias de festa uma pesquisa junto ao público para conhecer o perfil do visitante e avaliar o evento. No ano passado, o evento teve nota 9,45, segundo dados do Ciet. A pesquisa comprovou que a Festa da Uva é um evento importante na atração de turistas ao município. O levantamento mostrou que quase 40% do público vem de outras cidades. São pessoas fiéis ao evento. Quase metade dos visitantes (47,67%) já esteve em mais de cinco edições da Festa da Uva, enquanto para 29,07% era a primeira vez.

De acordo com dados da Prefeitura de Jundiaí, neste ano a expectativa é que a ocupação hoteleira possa crescer pelo menos 30% no período do evento. Em 2023, a cidade recebeu turistas de 495 cidades do Brasil – de todos os estados brasileiros – e turistas estrangeiros de 24 países diferentes. Neste ano, a expectativa é realizar a maior Festa da história, ultrapassando mais de 280 mil visitantes.

O prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado, ressaltou a importância dos artistas locais na festa. “É um orgulho a Festa da Uva ser realizada em Jundiaí. É muito importante trabalhar o fomento da atividade local; os grandes shows são importantes, mas para nós é mais importante valorizar o nosso artista local”.

A Festa da Uva

Há 90 anos unindo gerações, a tradição começou em 1934, ano posterior ao surgimento da Uva Niagara Rosada de Jundiahy, a Festa une o que há de melhor na cidade, inclusive o turismo. Além de movimentar os estandes do local, o setor hoteleiro também tem alta procura e ocupação. Além disso, as agências receptivas, os guias de turismo, os postos de combustíveis, supermercados, padarias e praticamente todo o setor de serviços, todos os setores são atingidos positivamente pelo evento.