41 CASOS E MAIS UM ÓBITO POR CORONAVÍRUS FORAM CONFIRMADOS NAS ÚLTIMAS 24HS

Mogi Guaçu notificou 41 casos positivos de coronavírus nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde. Com esse número, o Município chega a 538 pacientes testados positivos em um total de 1.344 notificações de casos relacionados à Covid-19.

Entre os 41 casos, quatro pacientes estão internados, constam 37 em isolamento domiciliar e nove com alta hospitalar. A Secretaria de Saúde confirmou no boletim de hoje o óbito de um homem de 73 anos, testado anteriormente, que estava internado no Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos”.

Um paciente que veio a óbito no final de semana passado e que inicialmente tinha seu endereço cadastrado como Mogi Mirim, na verdade seu local de residência era Mogi Guaçu, o que fez aumentar de 16 para 18 o número de mortes por coronavírus no boletim desta quinta-feira.

Dos 538 casos positivos, 11 estão internados em enfermaria, sete em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), 393 curados e 106 em isolamento domiciliar. Dos 33 suspeitos, constam 10 em enfermaria, dois em UTI, um óbito sob investigação e 20 pacientes em isolamento domiciliar. Setecentos e setenta e três pacientes testaram negativo.