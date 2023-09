44º Passeio Ecológico, Ciclístico e Pedestre da PRENAT Independente aconteceu no domingo, 24 de setembro

A PRENAT Independente de Pedreira promoveu no domingo, 24 de setembro, o 44º Passeio Ecológico, Ciclístico e Pedestre, contando com o apoio da Prefeitura Municipal de Pedreira.

A concentração dos participantes aconteceu defronte à Escola Estadual Coronel João Pedro de Godoy Moreira, na Praça Ângelo Ferrari, de ondeos participantes partiram em direção a Vila São José, até as dependências do Campo da Associação Desportiva Classista Santana. “O Passeio Ciclístico e a Caminhada levaram os participantes a refletirem sobre a preservação do Meio Ambiente, em especial o Rio Jaguari”, destacam os coordenadores do Passeio Ecológico, Paschoal Loner e Ricardo Ferrareto.

“Nos seus 44 anos de existência, o Passeio Ecológico Ciclístico e Pedestre sempre procurou despertar a consciência ambiental nos participantes, chamando a atenção para os diferentes problemas enfrentados nestas quatro décadas, como aumento da poluição nas águas do Rio Jaguari, a crise hídrica provocada pela estiagem, estimulando a necessidade de uma vida saudável e mobilizando os moradores por melhor qualidade de vida, promovendo reflexões da relação do homem com a natureza”, enfatizou em seu discurso o Prefeito Fábio Polidoro.