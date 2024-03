4ª Semana de Conscientização sobre o Autismo de Pedreira acontecerá de 1º a 5 de abril

A Prefeitura Municipal e o Núcleo de Atenção Especial à Criança e Adolescente de Pedreira (NAECAP) estarão promovendo no período de 1º a 05 de abril, a 4ª Semana de Conscientização sobre o Autismo de Pedreira, com as atividades acontecendo no Canoa Buffet, localizado na Rodovia SP-95, Km 54,5, na sede da entidade que fica na Rua Antônio Serra, na Estância Santa Rita (Barbim) e no Auditório da Associação Comercial e Empresarial de Pedreira, Rua Mário Zarpelon, nº 279, Jardim Triunfo.

A programação acontecerá nos dias 01, 02 e 04 de abril, no Auditório da Associação Comercial e Empresarial de Pedreira, localizado na Rua Mário Zarpelon, nº 279, Jardim Triunfo, voltada para profissionais de Saúde, Esporte, Cultura e coordenadores das redes de Educação, sendo: Segunda-feira, 1º de abril, às 9 horas, Terapia Educacional – “Alterações sensoriais no Autismo e Manejo”; 14 horas, Psicologia – “Bulling e Autismo: Como lidar e evitar”; Terça-feira, 2 de abril, às 9 horas, palestra sobre “Nutrição”; 14 horas, Psicopedagogia – “Autismo: Quebrando rótulos e estratégias de intervenções pedagógicas”; Quinta-feira, 04 de abril, às 9 horas, palestra sobre Fonoaudiologia – “A importância do diagnóstico precoce no Autismo e estratégias para a comunicação”; 14 horas, Médico com a palestra “A história do Autismo e o Autismo na atualidade”.

A solenidade de abertura está programada para o dia 03 de abril, às 18h30, nas dependências do Canoa Buffet, contando com a palestra de Marcos Petry, abordando o tema: “Autista na visão de um Autista”.

Na sexta-feira, 05 de abril, acontecerá o “Dia Azul”, das 10h às 16h, tendo como público alvo as famílias assistidas pelo NAECAP, com brinquedos, decoração, pipoca, algodão doce e suco. A sede da entidade está localizada na Rua Antônio Serra, na Estância Santa Rita (Barbim).