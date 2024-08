5ª Rodada de Negócios do Circuito das Águas Paulista reúne 59 empresários em Jaguariúna

No último dia 20 de agosto, terça-feira pela manhã, foi realizada a 5a Rodada de Negócios Regional do Circuito das Águas Paulista – Edição Jaguariúna, que reuniu 59 (cinquenta e nove) empresários de toda a região e mesmo alguns de fora dela, de cidades como Rafard, Campinas, Mogi Guaçu e Espírito Santo do Pinhal.

Organizada pela ADECAP – Agência Líder de Desenvolvimento Regional do Circuito das Águas Paulista, tendo como anfitrião o Hotel Fazenda 2 Marias, o apoio estratégico das Associações Comerciais de Jaguariúna e Holambra, a Rodada de Negócios foi um sucesso e atingiu seus objetivos de oferecer um ambiente fértil para networking, auxílio mútuo, parcerias e negociações.

Durante o evento os empreendedores se apresentaram, expuseram suas empresas, produtos e serviços, tornando-se um espaço amigável e descontraído para que fabricantes, prestadores de serviços, produtores, artesãos e comerciantes pudessem se conhecer, ver sinergias, marcarem reuniões de maior entrosamento, além de fomentar inovação e conhecimento.

A Edição de Jaguariúna contou com o patrocínio do Thermas Hot World, de Águas de Lindóia, e do SICREDI Força dos Ventos.