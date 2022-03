72% dos consumidores procuram produtos em lojas físicas antes de fazer uma compra online, segundo pesquisa da Criteo

Estudo da Criteo revela ressurgimento do omnichannel no Brasil e oportunidades para o futuro do comércio

15 de março de 2022 – Consumidores de todo o mundo estão hoje passando mais tempo online, descobrindo e comprando mais na Internet em comparação a 2019, de acordo com uma pesquisa da Criteo, empresa de tecnologia que fornece a plataforma de Commerce Media líder mundial. O relatório “Shopper Story 2022” da Criteo analisou o cenário do comércio nos últimos três anos, comparou a evolução do comportamento e das preferências dos consumidores e ainda identificou quatro tendências emergentes para 2022.

Consumidores buscam cada vez mais experiências omnichannel

Embora o e-commerce tenha brilhado e crescido bastante em 2021, a pesquisa da Criteo mostrou a importância e a resiliência do omnichannel. À medida que os países de todo o mundo relaxavam as restrições da Covid-19, as compras em lojas físicas aumentaram 20% no ano passado. Além disso, os consumidores disseram que continuam apreciando a experiência de compra na loja física: quatro em cada dez afirmam que “localização conveniente” e “necessidade imediata de um produto” estão entre os principais motivos pelos quais compram nesses lugares.

“Vimos o e-commerce atingir níveis de crescimento sem precedentes nos últimos anos, mas as lojas físicas ainda desempenham um papel vital na jornada do comprador”, disse Tiago Cardoso, Diretor Geral da Criteo para a América Latina. “O omnichannel é uma parte essencial do mix de marketing moderno, pois a combinação de online e offline aprimora a experiência do comprador. Nossa pesquisa também indica que os clientes dependem menos das lojas para atendimento imediato hoje do que durante o período pré-pandemia.”

Mais clientes estão escolhendo um caminho híbrido de compras

A pesquisa da Criteo também demonstrou que os consumidores estão comprando cada vez mais itens de novas formas depois de terem experimentado e tido interações positivas com marcas e varejistas online. Especificamente, a adoção do “compre online, retire na loja” (BOPIS – buy online, pickup in-store) e do “pesquise online, compre offline” (ROPO – research online, purchase offline) cresceu desde 2019. Isso mostra que um número crescente de compradores está confortável com um caminho híbrido de compras, que inclui tanto os benefícios do comércio eletrônico, como a capacidade de comparar rapidamente preços e produtos, bem como as vantagens das experiências offline, como preços mais baixos na loja ou promoções especiais.

Compras em lojas físicas e showrooming ainda são partes essenciais na experiência do cliente

Cerca de metade dos entrevistados (48%) disse, em 2021, que gostou de visitar as lojas para ver o que havia de novo ou quais eram as tendências, em comparação com 44% em 2019, indicando que as lojas ainda são uma fonte sólida e segura para entender as tendencias fashion.. Além disso, quase seis em cada dez consumidores esperam comprar nas lojas fisicas quando têm tempo e quatro em cada dez não gostam de comprar a menos que possam ver e tocar os itens em uma loja.

Apesar das mudanças na experiência de compra nas lojas, devido à Covid-19, 72% dos entrevistados disseram que ainda procuram produtos nesses ambientes e compram online depois, prática que é conhecida como showrooming.

O futuro do comércio e da publicidade online

A pesquisa da Criteo teve a participação de mais de 17.000 entrevistados de todo o mundo e utilizou commerce data de seus 22.000 clientes anunciantes para descobrir as principais tendências. Os anunciantes podem aproveitar essas novidades e se preparar para o futuro do comércio, testando soluções do futuro como publicidade contextual, publicidade em vídeo e Retail Media. À medida que os consumidores expandem a sua jornada de compras, o online e o offline continuarão se misturando, apresentando mais oportunidades para os profissionais de marketing alavancarem o omnichannel para vendas e fidelização de clientes.