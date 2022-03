73 anos de Artur Nogueira: Prefeitura anuncia retomada de eventos tradicionais

Em 10 de abril de 1.949 nascia Artur Nogueira, uma cidade pequena, acolhedora e conhecida como o “lar” de milhares de nogueirenses. Em 2022, o Berço da Amizade celebra seus 73 anos de emancipação política e, após dois deles sem grandes comemorações devido à pandemia da Covid-19, a Prefeitura adianta que o próximo mês será recheado de festas e comemorações.

Com a queda de casos e mortes pela doença, e com o avanço da vacinação, a secretaria de Cultura e Turismo tem planejado uma série de eventos que prometem agitar Artur Nogueira. “Passamos dois anos sem celebrar o aniversário da cidade em respeito aos que perderam seus entes queridos e por entendermos que o cenário pandêmico exigia cautela. Mas, graças à colaboração daqueles que se vacinaram e se cuidaram, estamos retomando nosso calendário de eventos em grande estilo”, comemora o secretário Renato Carlini.

O chefe da pasta revela que, logo no início de abril, os moradores poderão prestigiar eventos tradicionais na cidade como o Campeonato de Pesca, Encontro de Fuscas, Festival de Food Truck, Corrida e Pedalada, apresentação da Orquestra Jovem, Encontro de Motos, Cultura Rock Especial, além de shows com artistas contemplados pela Lei Aldir Blanc e lançamento do LP Casa das Máquinas.

O prefeito Lucas Sia parabeniza a cidade por mais um ano e se diz animado com as comemorações. “É muito gratificante ver Artur Nogueira crescendo e se desenvolvendo, e mais feliz ainda é ver atrações tradicionais serem retomadas. Nossos munícipes merecem celebrar essa data com eventos que promovam momentos inesquecíveis entre amigos e familiares”, pontuou.

O cronograma oficial com as celebrações de aniversário de Artur Nogueira será divulgado em breve pelos canais oficiais de comunicação da Prefeitura, com datas, horário e locais dos eventos.