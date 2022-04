9 de Abril: confira o que abre e fecha

No sábado, 9 de Abril, é aniversário de 145 anos de emancipação político-administrativa de Mogi Guaçu, portanto, feriado municipal. O destaque das comemorações do aniversário será o tradicional desfile-cívico militar na Avenida dos Trabalhadores, que volta depois de dois anos com o tema “No olhar da criança, o futuro de nossa cidade”. Então, confira o que abre e fecha nos serviços públicos da cidade neste dia.

Saúde

Urgências e emergências serão atendidas no pronto-socorro do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, no PPA (Posto de Pronto Atendimento), no Jardim Novo II, e na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no Jardim Santa Marta. Não haverá atendimento nas 21 unidades de saúde do munícipio, com exceção das que irão aplicar vacinas contra a Influenza e Covid-19.

Serviços Municipais

Os cemitérios permanecerão abertos das 6h às 18h com plantonistas para

atendimento administrativo. A coleta de lixo terá atividade normal. Feiras livres funcionam normalmente.

SAMAE e Defesa Civil

Equipes de plantão serão mantidas para atendimento de emergências. No

SAMAE pelo telefone 08000-102-028 e na Defesa Civil pelo 199.

Esporte e Lazer

Todos os centros centro esportivos permanecerão abertos no sábado, 9, e domingo, 10 de abril.

Poupatempo

A unidade do Poupatempo estará fechada para os serviços presenciais. O atendimento volta a funcionar normalmente na segunda-feira, 11 de abril. O Poupatempo disponibiliza informações pelo site

www.poupatempo.sp.gov.br.